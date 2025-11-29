《民歌高峰會》20年劃下句點 施孝榮哽咽：我盡力了！

《民歌50高峰會 最終加場》台北場今日在台北小巨蛋一連演出兩場。（圖／寬宏藝術提供）

由施孝榮領軍的《民歌50高峰會 最終加場》台北場今（29日）在台北小巨蛋登場。這場被譽為「民歌高峰會」在台北的最後一次演出，集結了殷正洋、周治平、鄭怡、金智娟等14位橫跨世代的民歌手，以及特別嘉賓李翊君，共演唱超過40首經典曲目，首首喚醒無數記憶，引發全場大合唱。

演唱會以清澈吉他聲揭開序幕，歌手們隨後帶來〈看我聽我〉、〈鄉間的小路〉等輕快大合唱，迅速點燃全場熱情。中場充滿驚喜的「組合合唱」環節，如王瑞瑜、周治平和于台煙、王海玲的深情樂章，以及施孝榮、李明德等人的「撩妹組合」，皆創造出耳目一新的音樂火花。特別嘉賓李翊君的登場更掀起高潮，與施孝榮合唱〈請跟我來〉，為高峰會增添亮點。

施孝榮哽咽向歌迷道別。（圖／寬宏藝術提供）

演唱會精心設計了延伸舞台與環場推台，讓歌手們在演唱〈捉泥鰍〉等歌曲時能近距離與歌迷互動。在尾聲，施孝榮感性表示：「民歌走到現在過了半個世紀，今天是《民歌高峰會》在台北最後一次演出，謝謝大家一起共創這美好的一切！」最後全體歌手以〈何年何月再相逢〉劃下句點，施孝榮哽咽向歌迷道別：「我只是一個民歌的老兵，我盡力了！我也以此為榮！謝謝大家！」為這場傳唱20年的民歌盛會畫上充滿感動的句號。

