民歌高峰會20年今畫下句點！施孝榮自喻「老兵」哽咽道別：盡力了

施孝榮29日領軍眾民歌手齊唱小巨蛋。寬宏藝術提供

「民歌50高峰會 最終加場」台北場今（29日）在台北小巨蛋登場，一天2場吸引跨世代歌迷共襄盛舉。此次為民歌高峰會最後一次舉辦，更添不捨氛圍，尾聲，施孝榮在台上哽咽向歌迷道別：「經過了20年，民歌能夠繼續傳唱而且再回高峰！我只是一個民歌的老兵，我盡力了！我也以此為榮！謝謝大家！」令全場萬人動容。

今演出由施孝榮領軍，集結殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華及特別嘉賓李翊君，共演唱超過40首歌，施孝榮感性說：「民歌走到現在過了半個世紀，今天是『民歌高峰會』在台北最後一次演出，今天過後，一切依舊，『民歌高峰會』就只能留在你我的回憶裡，謝謝大家一起共創這美好的一切！今天，讓我們一起回到當年那青澀的自己。」

中場，13位歌手一同霸氣登台，帶來〈看我聽我〉、〈歌聲滿行囊〉、〈鄉間的小路〉三首輕快的歌曲，帶動全場氛圍，而在結束大合唱後，歌手們也分別帶來獨唱歌曲，一展鮮明的個人特色，每位歌手皆展現出獨特的嗓音魅力，以深情歌聲詮釋勾起往日情懷、以清亮聲線唱出無數人青春時期的純粹，讓觀眾透過歌曲重溫當年的感動。

「民歌高峰會」最具代表性的亮點之一，便是充滿驚喜的「組合合唱」，王瑞瑜、周治平、于台煙、王海玲率先合體，以〈跟我說愛我〉、〈再愛我一次〉掀起溫柔而深情的樂章;鄭怡、金智娟、趙詠華、許景淳攜手演繹〈走向我走向你〉、〈春天的故事〉，四位歌手獨特的音色相互交織，呈現既清新又動人的和聲;施孝榮、李明德、羅吉鎮、王中平以「撩妹組合」登場，演唱〈離開你走近你〉等歌，渾厚的深情嗓音唱進歌迷心坎。

此次是「民歌高峰會」最後一次舉辦，為了感謝一路陪伴左右的歌迷，更精心設計延伸舞台與環場推台，演唱至〈捉泥鰍〉時，13位歌手驚喜從特區觀眾席後方出場，在推台上與觀眾熱情互動，拉近彼此距離，令全場興奮不已，隨著推台緩緩繞場，歌手們再帶來〈春風〉、〈夕陽伴我歸〉延續這份歡樂，讓大家沉浸在滿溢的溫暖和回憶中。

除了全新曲目，民歌高峰會今首次邀請嘉賓李翊君，登台與施孝榮合作〈請跟我來〉，兩人默契對唱令人印象深刻，更為「民歌高峰會」增添亮點！演唱會最後，全體歌手以〈何年何月再相逢〉為台北場劃下句點，施孝榮哽咽道別：「親愛的朋友們，這是我最後一次以民歌高峰會總製作人的身分說話。真的很謝謝我的創意與構想能夠實現，謝謝觀眾朋友們的多年熱情支持。經過了20年，民歌能夠繼續傳唱而且再回高峰！我只是一個民歌的老兵，我盡力了！我也以此為榮！謝謝大家！」



