民歌高峰會20年迎最終場 施孝榮哽咽感謝歌迷：我盡力了

由施孝榮領軍的《民歌50高峰會 最終加場》台北場29日在台北小巨蛋一連演出2場，陣容集結了殷正洋、周治平、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華等橫跨世代的歌手，以及特別嘉賓李翊君，共演唱超過40首經典曲目，伴大家重溫青春歲月。對於迎來《民歌高峰會》終場，施孝榮自喻「民歌老兵」哽咽感謝歌迷們的支持。

李明德（左起）、趙詠華、羅吉鎮、于台煙、殷正洋、鄭怡、施孝榮、金智娟、王中平、許景淳、周治平、王海玲、王瑞瑜29日在台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）

施孝榮自喻「民歌老兵」哽咽感謝大家對《民歌高峰會》的支持。（圖／寬宏藝術提供）

當天歌手們一登場就帶來〈看我聽我〉、〈歌聲滿行囊〉、〈鄉間的小路〉3首輕快的歌曲，帶動全場氣氛。中場充滿驚喜的「組合合唱」環節，如王瑞瑜、周治平、于台煙、王海玲率先合體，以〈跟我說愛我〉、〈再愛我一次〉掀起溫柔而深情的樂章；鄭怡、金智娟、趙詠華、許景淳攜手演繹〈走向我走向你〉、〈春天的故事〉；以及施孝榮、李明德、羅吉鎮、王中平以「撩妹組合」登場，演唱〈離開你走近你〉、〈卻上心頭〉、〈愛情〉。而特別嘉賓李翊君與施孝榮合唱〈請跟我來〉，也讓全場尖叫聲不斷。

施孝榮在台上感性表示：「民歌走到現在過了半個世紀，今天是『民歌高峰會』在台北最後一次演出，今天過後，一切依舊，『民歌高峰會』就只能留在你我的回憶裡，謝謝大家一起共創這美好的一切！今天，讓我們一起回到當年那青澀的自己。」

施孝榮期盼民歌能夠讓大家留下美好的青春回憶。（圖／寬宏藝術提供）

最後，全體歌手唱完〈何年何月再相逢〉，施孝榮在台上哽咽與歌迷道別：「親愛的朋友們，這是我最後一次以『民歌高峰會』總製作人的身份說話。真的很謝謝我的創意與構想能夠實現，謝謝觀眾朋友們的多年熱情支持。經過了20年，民歌能夠繼續傳唱而且再回高峰！我只是一個民歌的老兵，我盡力了！我也以此為榮！謝謝大家」。

