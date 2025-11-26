民歌50、周華健、初音未來、頌樂、簡單生活節⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你11/26~11/30
這周的你，是誰的「想見你」？Yahoo幫你一次整理本周精彩演出，去就對了！
本周熱門演唱會與見面會整理來了！民歌50最終加場11/29在台北小巨蛋一連舉辦兩場，演出陣容？入場時間？周華健高雄巨蛋演唱會將登場，經典歌曲？入場須知？虛擬偶像初音未來首度攻蛋，將帶來怎麼樣的舞台和驚喜呢？頌樂Solar結束高雄演唱會，在北上到台北國際會議中心 TICC開唱，演出時間？周邊販售資訊？2025簡單生活節卡司超華麗，包括林憶蓮、伍佰&China Blue、李宗盛、楊乃文、戴佩妮、自然捲…等，一連兩天熱力開唱！此外還有Omoinotake、Suchmos、曹雅雯、ONE PACT、Saucy Dog、w-inds.、穗珍、鮮于貞娥、ATARASHII GAKKO!等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？
從演出場地、開場時間、票券剩餘情形、入場提醒到推薦歌單一次整理，Yahoo【本周想見你】幫你準備好每場演出前最重要的資訊！
貼心提醒：以下【演唱會/活動整理速看】方便大家快速掌握本周演出！若還沒想好周末晚上如何度過？或是已經對演唱會摩拳擦掌期待見到偶像，記得繼續往下滑看每場詳細資訊，留意入場須知。
【11/26~11/30演唱會/活動整理速看】
11/26（三）
初音未來｜台北小巨蛋｜19:30
11/27（四）
Omoinotake｜Zepp New Taipei｜20:00
11/28（五）
曹雅雯｜Legacy Taichung｜19:30
Suchmos｜Zepp New Taipei｜20:00
11/29（六）
簡單生活節｜華山1914文化創意園區｜11:00｜Day1
民歌50高峰會 最終加場｜台北小巨蛋｜13:00、19:00
ONE PACT｜Clapper Studio｜14:00｜Day1
周華健｜高雄巨蛋｜18:00
Saucy Dog｜Zepp New Taipei｜19:00
w-inds.｜台北國際會議中心 TICC｜19:00
穗珍｜Legacy TERA｜19:00
11/30（日）
簡單生活節｜華山1914文化創意園區｜11:00｜Day2
ONE PACT｜Clapper Studio｜14:00｜Day2
Solar 頌樂｜台北國際會議中心 TICC｜17:00
鮮于貞娥｜Billboard Live Taipei｜18:00
ATARASHII GAKKO!｜Zepp New Taipei｜18:00
🗓️11/26（三）
初音未來演唱會形式？哪裡買票？
超人氣虛擬歌姬初音未來11/26首度登上台北小巨蛋，展開《HATSUNE MIKU EXPO 2025 TAIPEI》亞洲巡演。初音未來暌違6年再度登台，將在小巨蛋舞台打造更大規模、更震撼的未來舞台，呈現超越現實與虛擬的音樂空間，與現場觀眾真實互動，展現次世代音樂體驗的無限可能！（來聽歌）
時間、地點：19:30｜台北小巨蛋（怎麼去：捷運台北小巨蛋站2號出口）
開唱前請注意：VIP套票、入場須知一次看
售票系統：寬宏售票（SOLD OUT！）
🗓️11/27（四）
Omoinotake演唱會地點？周邊販售時間？
日本樂團 Omoinotake 去年選擇在台灣舉辦首次海外專場，演出最後台灣觀眾主動合唱《幾億光年》片段，畫面溫暖動人，也在社群瘋傳，甚至登上日本新聞版面。今年 Omoinotake 再度登台，帶來《召喚奇蹟的光 — Omoinotake One-Man Live in Taipei 2025》演唱會，將帶來更多感動。（來聽歌）
時間、地點：20:00｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）
開唱前請注意：場內禁止攜帶後背包、超過A3包包及行李箱等大件行李入場。
售票系統：KKTIX售票（現在買票還有機會！）
🗓️11/28（五）
曹雅雯演唱會台中場地點？幾點開始？
曹雅雯都市女聲系列演出《望南-unplugged 中點站》，以不插電形式打造最純粹的歌聲，呈現柔軟卻有力量的音樂旅程。（來聽歌）
時間、地點：19:30｜Legacy Taichung（怎麼去：台中火車站轉乘27路公車在安和福玄路口站下車）
開唱前請注意：本活動為全區自由入座，預計於 18:30 開放入場。
售票系統：iNDIEVOX售票（現在買票還有機會！）
Suchmos演唱會入場時間？實名制需攜帶證件？
日本人氣樂團 Suchmos 2021年宣布暫停活動，直到去年重啟樂團計劃，並在今年5月發布暌違近6年的全新單曲《Whole of Flower》，並推出全新EP《Sunburst》，透過一首首的歌曲，再度帶來直擊耳道的聲音。《SUCHMOS ASIA TOUR SUNBURST 2025》亞洲巡演11/28來到台灣，讓樂迷再度感受 Suchmos 豐富的聲響與編曲細節，以及他們的演出張力。（來聽歌）
時間、地點：20:00｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）
開唱前請注意：入場時請攜帶有效附照片之身分證正本（影本與手機照片恕不受理）。
售票系統：KKTIX售票（現在買票還有機會！）
🗓️11/29（六）
簡單生活節首日卡司？林憶蓮幾點登台？｜Day1
2025 Simple Life 簡單生活節今年於11/29、11/30一連兩天在台北華山1914文化創意園區舉辦，主題為「和喜歡的人在一起」，展現美好生活的價值。今年的卡司相當華麗，第一天有好久不見的林憶蓮，剛拿下金馬獎原創電影歌曲獎的戴佩妮，魏如萱&奇哥組成的自然捲限定返場，還有鄭宜農、9m88、傷心欲絕、椅子樂團、我是機車少女…等確定參戰！（來聽歌）
時間、地點：11:00｜華山1914文化創意園區（怎麼去：捷運忠孝新生站1號出口步行約3分鐘）
開唱前請注意：交通資訊、入場須知一次看
售票系統：KKTIX售票（極少張釋出，請把握）
民歌50高峰會台北場時間？最終加場有幾場？
《民歌50高峰會》在2025年尾聲帶來最終加場的好消息，從台中惠蓀堂到北高巨蛋，以經典的民歌帶領大家從回憶到未來，感受音樂的美好與熱情。歌手陣容包括施孝榮、殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華等13組民歌手參加。（來聽歌）
時間、地點：13:00、19:00｜台北小巨蛋（怎麼去：捷運台北小巨蛋站2號出口）
開唱前請注意：演出陣容、取票方式一次看
售票系統：寬宏售票（現在買票還有機會！）
ONE PACT演唱會有幾場？哪裡買票？｜Day1
韓國男團 ONE PACT 登台，帶來兩天的《ONE PACT : THE NEXT WAVE》演出，將以強勁舞台魅力與人氣曲目呈現完整專場演出。（來聽歌）
時間、地點：14:00｜Clapper Studio（怎麼去：捷運忠孝新生站1號出口步行5分鐘）
開唱前請注意：入場時間及福利兌換細節請至售票網站確認。
售票系統：DeepiShop售票（現在買票還有機會！）
周華健高雄演唱會幾點開始？實名驗證規則？
金曲歌王周華健繼9/20、9/21在台北小巨蛋開唱後，11/29在高雄巨蛋登場，這次全新的《少年的奇幻之旅 CONCERT TOUR 3.0》會更著重周華健歷年來的經典歌曲，周華健也透露這次新巡演會比過往的演唱會更親民，曲目也更加經典，保證「全程無尿點」。（來聽歌）
時間、地點：18:00｜高雄巨蛋（怎麼去：捷運巨蛋站步行5分鐘）
開唱前請注意：入場須知、實名制驗證一次看
售票系統：拓元售票（SOLD OUT！）
Saucy Dog演唱會時間？演唱歌曲？
日本搖滾界備受矚目的樂團 Saucy Dog，在台北舉辦專場演唱會《Saucy Dog LIVE 2025 in TAIPEI》。他們的代表作包括《Cinderella Boy》、《Itsuka》等，更曾為多部日劇及電影創作主題曲，如電影《致我深愛的每個妳/致深愛妳的那個我》主題曲《紫苑》，展現多元的音樂實力。（來聽歌）
時間、地點：19:00｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）
開唱前請注意：1樓為站位區，入場順序將依售票系統上「位置」之號碼為準。
售票系統：遠大售票（現在買票還有機會！）
w-inds. 演唱會地點？售票平台？
日本人氣男團 w-inds. 於11/29重返台北國際會議中心 TICC開唱，這是他們連續三年來台舉辦演出。適逢即將迎來出道25週年，主唱橘慶太特別喊話：「希望能與大家共同迎接25週年！」本次巡演以最新專輯《winderlust》為主軸，帶來全新舞台，粉絲們將再次體驗滿滿的回憶與感動。（來聽歌）
時間、地點：19:00｜台北國際會議中心 TICC（怎麼去：捷運台北101世貿站1號出口）
開唱前請注意：粉絲福利、入場須知一次看
售票系統：年代售票（現在買票還有機會！）
穗珍演唱會入場時間？SOOJIN演唱歌曲？
穗珍 SOOJIN 於11/29在 Legacy TERA 舉辦《2025 SOOJIN FAN CONCERT IN TAIPEI》，福利包括Soundcheck、1:10合照、簽名拍立得、 簽名小卡、HIBYE、VIP掛牌、小卡等，將以獨一無二的舞台魅力與音樂能量，與SEOTANG們（官方粉絲名）在台北相聚！（來聽歌）
時間、地點：19:00｜Legacy TERA（怎麼去：捷運昆陽站4號出口步行8分鐘）
開唱前請注意：取票請至全家便利商店FamiPort機台，每筆訂單須支付$30手續費。
售票系統：FunOne Tickets（現在買票還有機會！）
🗓️11/30（日）
簡單生活節卡司？伍佰&China Blue幾點登台？｜Day2
2025 簡單生活節第二天在台北華山1914文化創意園區登場，第二天的卡司包括伍佰&China Blue feat. 李宗盛，金曲歌后楊乃文、ABAO阿爆 feat. 那屋瓦、理想混蛋、YELLOW黃宣、白安ANN、戴曉君、王彙筑、VH、當代電影大師、忒修斯、胡凱兒…等，與樂迷歡度周末！（來聽歌）
時間、地點：11:00｜華山1914文化創意園區（怎麼去：捷運忠孝新生站1號出口步行約3分鐘）
開唱前請注意：交通資訊、入場須知一次看
售票系統：KKTIX售票（極少張釋出，請把握）
ONE PACT演唱會地點？幾點開始？｜Day2
韓國男團 ONE PACT 由尹鐘佑、Jay Chang、吳性珉、TAG及李藝譚組成，今年推出第四張迷你專輯《One Fact》，連續兩天登台帶來《ONE PACT : THE NEXT WAVE》演出，將演唱新歌和經典歌曲與粉絲共度。（來聽歌）
時間、地點：14:00｜Clapper Studio（怎麼去：捷運忠孝新生站1號出口步行5分鐘）
開唱前請注意：入場時間及福利兌換細節請至售票網站確認。
售票系統：DeepiShop售票（現在買票還有機會！）
頌樂 Solar演唱會在哪裡？台北場時間？
MAMAMOO 成員頌樂 Solar 再度回到台灣，今年穩坐「灶咖大賽」排名前段班的頌樂，高雄唱完再唱台北，11/30在台北國際會議中心 TICC 帶來《Solaris》專場演出，以強大舞台能量與穩定唱功展現個人魅力。（來聽歌）
時間、地點：17:00｜台北國際會議中心 TICC（怎麼去：捷運台北101世貿站1號出口）
開唱前請注意：福利中獎名單請至主辦單位社群確認。
售票系統：遠大售票（現在買票還有機會！）
鮮于貞娥演唱會幾點開始？怎麼去？
韓國創作歌手鮮于貞娥以一首《逃跑吧（Run With Me）》聞名，她首度登上 Billboard Live TAIPEI 舞台，帶來結合靈魂、實驗與真摯情感的現場演出，為台北樂迷獻上一場無可取代的音樂體驗。（來聽歌）
時間、地點：18:00｜Billboard Live Taipei（怎麼去：捷運101/世貿站4號出口步行約8~10分鐘）
開唱前請注意：場內提供完整飲品與餐點服務，禁止攜帶外食與飲料（含瓶裝水）。
售票系統：Billboard Live 官網（現在買票還有機會！）
ATARASHII GAKKO!演唱會在哪裡？入場時間？
ATARASHII GAKKO! 以充滿力量的舞蹈與全曲皆由團員親自編排的現場演出廣受矚目，代表作《オトナブルー（Otona Blue）》在 TikTok 上掀起熱潮，總播放次數突破 33 億。她們在 2023 年登上 NHK 紅白歌合戰舞台，2024 年在美國 Coachella 音樂節於 Gobi 舞台連續兩週獨立登台演出，在全球持續展現驚人成長與影響力。（來聽歌）
時間、地點：18:00｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）
開唱前請注意：站席依票面序號整隊入場，預計16:00開始整隊驗票，17:00開始入場。
售票系統：遠大售票（現在買票還有機會！）
