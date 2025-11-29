民歌50年太經典！沈文程、于台煙登船獻回憶殺

于台煙擁有許多經典好歌。（麗星郵輪提供）

擁有超過 30 年郵輪營運經驗的 StarDream Cruises（麗星郵輪 2.0）29日參與高雄冬季旅展，宣布12月21日及115年1月4日麗星郵輪也將分別邀請民歌唱將于台煙及沈文程登船演出。

今年適逢民歌50年，不少民歌演唱會一波波掀起歌迷回憶殺。為此為了讓喜愛「民歌」的旅客能在海上重溫經典歌曲，為今年最具節慶氛圍的海上聖誕假期增添溫度與儀式感，特地邀請台灣「雙金歌王」沈文程於115年1月4日登上探索星號，以無可取代的經典嗓音帶來最動人、最深刻的台語金曲舞台。

華語樂壇殿堂級唱將于台煙，以標誌性的厚實嗓音與跨世代的經典作品深受樂迷喜愛；從大型演唱會到民歌高峰會，她始終是最受期待的實力派卡司。她將於12月21日登上探索星號，帶來一場深情動人的經典演出。

