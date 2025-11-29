民歌50高峰會唱一半「13位民歌手從觀眾席走出來全場嗨翻」 挑戰體力1天連唱兩場

2025「民歌50高峰會 最終加場」台北場11月29日在台北小巨蛋登場，他們這次為了滿足大家的需求，一天連唱兩場，超過半百的民歌手們由施孝榮領軍，集結殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華、特別嘉賓 李翊君，一共演唱超過40首歌，首首掀回憶殺，引全場大合唱。

施孝榮在台上感性表示：「民歌走到現在過了半個世紀，今天是『民歌高峰會』在台北最後一次演出，今天過後，一切依舊，『民歌高峰會』就只能留在你我的回憶裡，謝謝大家一起共創這美好的一切！今天，讓我們一起回到當年那青澀的自己。」

「民歌高峰會」最具代表性的亮點之一，便是充滿驚喜的「組合合唱」，王瑞瑜、周治平、于台煙、王海玲率先合體，以〈跟我說愛我〉、〈再愛我一次〉掀起溫柔而深情的樂章;鄭怡、金智娟、趙詠華、許景淳攜手演繹〈走向我走向你〉、〈春天的故事〉，四位歌手獨特的音色相互交織，呈現既清新又動人的和聲。

此次將是「民歌高峰會」最後一次舉辦，為了感謝一路陪伴左右的歌迷，更精心設計延伸舞台與環場推台，演唱至〈捉泥鰍〉時，13位歌手驚喜從特區觀眾席後方出場，在推台上與觀眾熱情互動，拉近彼此距離，令全場興奮不已，隨著推台緩緩繞場，歌手們再帶來〈春風〉、〈夕陽伴我歸〉延續這份歡樂，讓大家沉浸在滿溢的溫暖和回憶中！

此次除了全新曲目，更是民歌高峰會首次邀請特別嘉賓，李翊君以特別嘉賓身份亮相，與施孝榮合唱〈請跟我來〉，再次讓全場尖叫聲不斷，兩人默契的演唱令人印象深刻，更為「民歌高峰會」增添亮點！演唱會最後，全體歌手以〈何年何月再相逢〉為台北場劃下句點，施孝榮在台上哽咽與歌迷道別：「親愛的朋友們，這是我最後一次以民歌高峰會總製作人的身分說話。真的很謝謝我的創意與構想能夠實現，謝謝觀眾朋友們的多年熱情支持。經過了20年，民歌能夠繼續傳唱而且再回高峰！我只是一個民歌的老兵，我盡力了！我也以此為榮！謝謝大家！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導