民歌50高峰會最終加場 大合唱王世堅「沒出息」

2025「民歌50高峰會最終加場」，週六在台北小巨蛋登場，吸引跨世代歌迷共襄盛舉，由施孝榮領軍，集結殷正洋、周治平、李明德、羅吉鎮等歌手，演唱超過40首歌曲，更首次邀請李翊君擔任特別嘉賓。現場除了演唱民歌，還大合唱王世堅的"沒出息"。

由歌手施孝榮領軍，十幾位歌手一字排開，一同歡唱民歌，台下歌迷，聽得如癡如醉。

一連演唱多首歌曲，首首都是經典，掀起大家回憶殺，瞬間回到六七零年代，而除了老歌以外，新歌同樣難不倒。

民歌50高峰會最終加場，29號在台北小巨蛋盛大登場，吸引跨世代歌迷共襄盛舉，由施孝榮擔任演唱會製作人，集結殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮等歌手，演唱超過40首歌，最終加場還特別加碼，首次邀請特別嘉賓。





李翊君驚喜現身，一身白色優雅洋裝亮相，與施孝榮一起合唱，兩人相當有默契，全場尖叫聲不斷。來到尾聲，施孝榮更感性告白。

"民歌高峰會"最後一場，喚起大家青春歲月，美好回憶永遠留在心中。





