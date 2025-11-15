生活中心／綜合報導

2025年民歌50高峰會"最終加場"，週六晚間在台中登場！由施孝榮領軍，集結殷正洋、王中平、金智娟，以及特別嘉賓李翊君，一共14位唱將，輪流登台，以溫暖的歌聲，帶領全場觀眾，重回年少青春。

歌曲看我聽我：「拍拍手微微笑妳我都是好歌手，看看我妳不會忘記我。」經典歌曲一下，滿滿回憶馬上湧現。民歌50高峰會最終加場，演唱會一開場，就讓歌迷們陷入回憶殺。歌曲何年何月再相逢：「又見鴻雁飛過，驚起我的舊夢往事心頭湧。」由施孝榮領軍，集結殷正洋、金智娟、趙詠華，加上特別嘉賓"李翊君"共14位歌手，帶領歌迷們，重溫民歌時期的年少青春。民歌50高峰會音樂總監施孝榮：「因為你們的熱情感動了我們，所以我們決定舉辦最終場的加場。」

廣告 廣告

民歌50高峰會最終加場 施孝榮領軍、李翊君驚喜獻唱

民歌50高峰會週六晚間台中登場。（圖／民視新聞）

民歌50高峰會最終加場，週六晚間，在台中揭開序幕。演唱會一開場，所有歌手們穿著白色上衣，搭配牛仔褲，在歌迷的歡呼聲下登台，並以經典大合唱"看我聽我"，作為開場。整場演唱會從舞台設計、走位，到轉場銜接，營造出濃厚、懷舊氛圍，讓觀眾們迅速沉浸在民歌的溫暖旋律。歌手李翊君：「人的一生有許多回憶，只願你的追憶有個我。」

民歌50高峰會最終加場 施孝榮領軍、李翊君驚喜獻唱

民歌50高峰會週六晚間台中登場。（圖／民視新聞）

李翊君經典重現"萍聚"，以溫暖的歌聲，帶領全場觀眾重回年少青春，也成為演唱會的一大驚喜。

原文出處：民歌50高峰會最終加場 施孝榮領軍、李翊君驚喜獻唱

更多民視新聞報導

【淡江傳真】淡江75校慶遇上民歌50 「唱自己的歌」策展、對談 串起跨世代青春記憶

坣娜不敵胰臟癌病逝享年59歲 低調封鎖死訊震驚演藝圈

【淡江傳真】淡江75週年慶 楊祖珺、李建復領唱自己的歌 民歌跨世代共鳴

