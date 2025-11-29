民歌50高峰會最終加場 民歌老兵施孝榮哽咽致謝20年的陪伴

2025「民歌50高峰會最終加場」在台北小巨蛋一連舉辦下午及晚上共兩場。（寬宏藝術提供）

2025「民歌50高峰會最終加場」今（29）日在台北小巨蛋一連舉辦下午及晚上共兩場，施孝榮以「民歌老兵」身分感謝歌迷一路相挺，他哽咽說：「這是我最後一次以總製作人身份站在這裡。謝謝大家20年的陪伴，民歌能傳唱至今，我以此為榮。今天過後，民歌高峰會就只能留在我們的回憶裡。」

施孝榮領軍殷正洋、周治平、鄭怡、金智娟、趙詠華及許景淳等14位民歌代表歌手，帶來超過40首經典民歌，在吉他與合聲中揭開序幕，隨後以〈看我聽我〉〈鄉間的小路〉等歌喚醒大家最純粹的青春記憶，施孝榮指出，民歌陪伴台灣走過半世紀，而他也在今晚完成了人生中最後一場民歌演唱會。

施孝榮以「民歌老兵」身分感謝歌迷一路相挺。（寬宏藝術提供）

演唱會中，最受期待的組合合唱，包括鄭怡、金智娟與趙詠華等女聲合體演唱〈走向我走向你〉〈春天的故事〉，施孝榮與李明德、羅吉鎮及王中平組成「撩妹組合」，帶來〈卻上心頭〉〈愛情〉等深情曲目，不同組合火花各具特色，讓經典民歌以更新鮮的方式被重新看見。

李翊君擔任嘉賓，與施孝榮合唱〈請跟我來〉。（寬宏藝術提供）

為了這最後一場高峰會，主辦單位特別加延伸舞台及環場推台，歌手們在演唱〈捉泥鰍〉時從觀眾席後方驚喜現身，推台繞場時更帶來〈春風〉〈夕陽伴我歸〉，讓小巨蛋變成大型回憶時光機，此次，更首次邀請李翊君擔任嘉賓，與施孝榮合唱〈請跟我來〉，最後在壓軸曲〈何年何月再相逢〉的歌聲中，為台北場劃下完整句點。

