民歌50+高峰會最終加場11/15台中登場！年底北中南連唱4場 時間地點、售票平台、演出陣容一次看
《民歌50+高峰會 最終加場》宣布將在台中、台北、高雄三地加開4場演出，2025上半年由施孝榮領軍的《民歌50+高峰會 最終場》北中南六場演出場場爆滿，為感謝觀眾的熱烈支持，在2025年尾聲帶來加場的好消息，從台中惠蓀堂到北高巨蛋，以經典的民歌帶領大家從回憶到未來，感受音樂的美好與熱情。歌手陣容包括施孝榮、殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華等13組民歌手參加！《民歌50+高峰會 最終加場》演出時間地點、售票時間、票價座位、演出陣容一次看。
民歌50+高峰會 最終加場｜時間地點
【台中場】
演出時間：2025/11/15（六）14:30
演出地點：台中中興大學惠蓀堂
【台北場】
演出時間：
2025/11/29（六）13:00
2025/11/29（六）19:00
演出地點：台北小巨蛋
【高雄場】
演出時間：2025/12/06（六）14:30
演出地點：高雄巨蛋
民歌50+高峰會 最終加場｜演出陣容
施孝榮、殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華
民歌50+高峰會 最終加場｜售票時間
售票時間：2025/07/08（二）12:00
售票平台：寬宏售票 #實名制
【注意事項】
採「會員實名制」入場，同筆訂單的票券上皆為「會員姓名」作為代表，票券持有人須隨該筆訂單之訂票人(即票券上姓名者)一同進場，請訂票人先行遵照相關作業程序完成購票、取票事宜，並依照入場規定攜帶足以證明訂購人本人身分之有效證件正本(需有照片，如身分證、健保卡、駕照、護照、虛擬健保卡等)，以免影響入場權益。
購票前請先確認「會員姓名」與「帳號」是否與「身分證件/護照」相符，不符者請依會員專區「會員資料異動申請」提出更正。
每位會員該節目購票上限為4張，可選擇郵寄或採超商取票。
開始取票時間：預計於2025年10月20日開始，郵寄並同時開放萊爾富便利商店及OK超商取票(如有異動將公告於售票系統)。
民歌50+高峰會 最終加場｜票價、座位圖
台中場票價：NT$4,500 / $4,200 / $3,600 / $3,000 / $2,400 / $1,800 / $1,200
台北場票價：NT$4,500 / $4,200 / $3,600 / $3,200 / $2,800 / $2,400 / $1,600 / $800
高雄場票價：NT$4,500 / $4,200 / $3,600 / $3,200 / $2,800 / $2,400 / $1,600 / $800
更多民歌50+高峰會歌單、新聞報導
👉「民歌50高峰會」高雄唱到超時！施孝榮忘我加碼驚喜曲目
👉「民歌50高峰會」好評不斷 施孝榮洩4加場精彩橋段
👉「民歌50高峰會」15位民歌手金曲連發！ 施孝榮27歲兒現身合唱
👉「民歌50高峰會」小巨蛋登場 15位歌手狂飆50首超嗨
💠更多演唱會懶人包：
● 理想混蛋演唱會：11/1 台北小巨蛋開唱
● 丁噹演唱會：11/15、11/16 台北小巨蛋開唱
● 伍佰演唱會：11/22、11/23高雄巨蛋開唱
