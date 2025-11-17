民歌50高峰會最終加場11/29台北小巨蛋開唱！年底北中南連唱4場 時間地點、演出陣容、取票方式一次看

2025「民歌50高峰會 最終加場」今(11╱15)在台中惠蓀堂登場，施孝榮領軍殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華和特別嘉賓李翊君掀回憶殺，他爆料：「詠華為了這場的演出瘦了8公斤。」還笑說：「我因為之前瘦太多擔心自己變成紙片人，所以我沒有繼續往下瘦，但是往高的方面，我就有做到！為了演唱會的製作，我的髮際線又提高了很多，我想要不了多久，就會成為中央跟地方攜手合作的典範。」

太報 ・ 1 天前