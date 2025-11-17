民歌50高峰會最終加場11/29台北小巨蛋開唱！年底北中南連唱4場 時間地點、演出陣容、取票方式一次看
《民歌50高峰會 最終加場》宣布將在台中、台北、高雄三地加開4場演出，2025上半年由施孝榮領軍的《民歌50高峰會 最終場》北中南六場演出場場爆滿，為感謝觀眾的熱烈支持，在2025年尾聲帶來加場的好消息，從台中惠蓀堂到北高巨蛋，以經典的民歌帶領大家從回憶到未來，感受音樂的美好與熱情。歌手陣容包括施孝榮、殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華等13組民歌手參加！《民歌50高峰會 最終加場》演出時間地點、售票時間、票價座位、演出陣容一次看。
民歌50高峰會 最終加場｜時間地點
【台中場】
演出時間：2025/11/15（六）14:30
演出地點：台中中興大學惠蓀堂
【台北場】
演出時間：
2025/11/29（六）13:00
2025/11/29（六）19:00
演出地點：台北小巨蛋
【高雄場】
演出時間：2025/12/06（六）14:30
演出地點：高雄巨蛋
民歌50高峰會 最終加場｜演出陣容
施孝榮、殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華
特別嘉賓：李翊君
民歌50高峰會 最終加場｜取票方式
1. 國內郵寄：
每筆系統服務費NT$80元(僅限郵寄台灣)。
一筆訂單最多 4 張。
開始郵寄時間： 高雄場：將於2025年06月30日起開始郵寄 台北場：將於2025年07月30日起開始郵寄
2. 超商取票：
每筆系統服務費NT$50元。
一筆訂單最多 4 張。
開放取票時間： 高雄場：將於2025年06月30日起開始可以領取票券 台北場：將於2025年07月30日起開始可以領取票券
取票超商：可至任一間「萊爾富Life-ET」或「OK超商OK-go」機台取票。
民歌50高峰會 最終加場｜售票時間
售票時間：2025/07/08（二）12:00
售票平台：寬宏售票 #實名制
【注意事項】
採「會員實名制」入場，同筆訂單的票券上皆為「會員姓名」作為代表，票券持有人須隨該筆訂單之訂票人(即票券上姓名者)一同進場，請訂票人先行遵照相關作業程序完成購票、取票事宜，並依照入場規定攜帶足以證明訂購人本人身分之有效證件正本(需有照片，如身分證、健保卡、駕照、護照、虛擬健保卡等)，以免影響入場權益。
購票前請先確認「會員姓名」與「帳號」是否與「身分證件/護照」相符，不符者請依會員專區「會員資料異動申請」提出更正。
每位會員該節目購票上限為4張，可選擇郵寄或採超商取票。
開始取票時間：預計於2025年10月20日開始，郵寄並同時開放萊爾富便利商店及OK超商取票(如有異動將公告於售票系統)。
民歌50高峰會 最終加場｜票價、座位圖
台中場票價：NT$4,500 / $4,200 / $3,600 / $3,000 / $2,400 / $1,800 / $1,200
台北場票價：NT$4,500 / $4,200 / $3,600 / $3,200 / $2,800 / $2,400 / $1,600 / $800
高雄場票價：NT$4,500 / $4,200 / $3,600 / $3,200 / $2,800 / $2,400 / $1,600 / $800
更多民歌50高峰會歌單、新聞報導
👉「民歌50高峰會」高雄唱到超時！施孝榮忘我加碼驚喜曲目
👉「民歌50高峰會」好評不斷 施孝榮洩4加場精彩橋段
👉「民歌50高峰會」15位民歌手金曲連發！ 施孝榮27歲兒現身合唱
👉「民歌50高峰會」小巨蛋登場 15位歌手狂飆50首超嗨
💠更多演唱會懶人包：
● 理想混蛋演唱會：11/1 台北小巨蛋開唱
● 丁噹演唱會：11/15、11/16 台北小巨蛋開唱
● 伍佰演唱會：11/22、11/23高雄巨蛋開唱
其他人也在看
趙詠華暴瘦8公斤明顯小1號 施孝榮為他們救不回髮際線
【緯來新聞網】施孝榮領軍《2025 民歌50高峰會 最終加場》今（15日）在台中惠蓀堂登場，13位歌緯來新聞網 ・ 1 天前
丁噹重返小巨蛋激瘦8公斤 升上高空坦言：怕得要命
脫下黃金披風，丁噹帶著14名舞者化身掌管黑夜的「夜貓」，正式成為今夜最狂的主角，隨後接連演唱〈都是月老惹的禍〉、〈Natural High〉，一路走向環形延伸舞台，火力全開勁歌熱舞，更獻上發行超過 17 年，但現場演唱次數一隻手數得出的珍貴曲目〈閃光燈〉，讓歌迷驚喜不已。...CTWANT ・ 1 天前
趙詠華暴瘦8公斤登民歌50高峰會 李翊君〈萍聚〉數千人當合聲
2025「民歌50高峰會 最終加場」今(11╱15)在台中惠蓀堂登場，施孝榮領軍殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華和特別嘉賓李翊君掀回憶殺，他爆料：「詠華為了這場的演出瘦了8公斤。」還笑說：「我因為之前瘦太多擔心自己變成紙片人，所以我沒有繼續往下瘦，但是往高的方面，我就有做到！為了演唱會的製作，我的髮際線又提高了很多，我想要不了多久，就會成為中央跟地方攜手合作的典範。」太報 ・ 1 天前
丁噹暴瘦八公斤合體A-Lin飆唱！ 無厘頭問「一個人有時候會不會挺孤單？」A-Lin傻眼回答了
丁噹15日帶著「夜遊」唱進台北小巨蛋，一開場她帶來媲美百老匯的音樂劇演出，一連演唱〈夜遊〉、〈夜貓〉等嗨歌，「師弟」Energy去年紅遍全台的〈星期五晚上〉她也大膽挑戰，甚至現場16蹲讓全場嗨翻。為了在小巨蛋開唱，她特別鏟肉8公斤，整個人纖瘦登場，讓大家相當驚艷，而嘉賓則請來金曲歌后A-Lin一起飆嗓，嗨翻全場。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
蕭敬騰、玖壹壹、五月天、頑童MJ116「全A咖」集結台中
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中躍升全台演唱會聖地！市府致力打造台中成「流行音樂之都」，匯聚交通、氣候互傳媒 ・ 1 天前
Apple Watch血氧偵測遭判侵權 蘋果須賠逾6億美元
（中央社華盛頓14日綜合外電報導）加州聯邦法院的陪審團今天表示，蘋果公司（Apple）侵害醫療監測技術公司Masimo擁有的血氧偵測技術專利，裁定蘋果必須賠償對方6億3400萬美元（新台幣約194億元）。中央社 ・ 1 天前
金雞最尷尬！《哪吒2》奪獎「沒人要出席」 陸網怒抱不平：不領也沒差
第38屆中國電影金雞獎15日晚間於福建廈門舉行，《哪吒之魔童鬧海》拿下最佳美術片，不過頒獎現場卻出現罕見畫面——導演沒到、製作團隊沒到、片方也沒到，台上無人領獎。頒獎嘉賓蘇有朋只得代表宣布，主創正全力投入下一部作品，獎座將由組委會日後寄送。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 1 天前
Andy走鐘獎上台了！哽咽「我媽說別害人」 孫生、蘿拉典禮全中箭
在第七屆走鐘獎中，YouTuber Andy老師從頒獎人邰智源手中接過「年度個人創作者獎」，獲得評審團的肯定。這份殊榮是對他揭發「家寧一家」事件影片的肯定，該影片至今已突破千萬次觀看，被視為年度最具影響力的內容。Andy老師在台上分享獲獎感言時表示，影片花費大量成本至今未回本，並強調自己感謝人情味，同時感謝成長於充滿愛的家庭，母親教導他做人要守本分、懂得感恩且不害人。TVBS新聞網 ・ 1 天前
妻夫木聰來台像回家「差點忘記帶護照」喊話金馬每年邀請他
日本男星妻夫木聰今（16）日和導演大友啟史帶著新片《寶島》來到金馬影展，再次受邀來台，「很開心每次都有這樣的機會，來台灣交流非常溫暖，就算沒有作品也希望金馬每年都能邀請我來。」強調會特別空出檔期。此次他在片中飾演沖繩人，他笑說無論是台灣還是沖繩都有回家的感覺，「每次來都覺得親切，還差點忘記帶護照。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
楊丞琳出道25周年初衷沒改變 喊話「想念台灣的歌迷」
楊丞琳迎來出道25周年，她總結「等於是大家看著我長大的」，今年她推出新專輯《有且》，也將展開全新巡演「房間裡的大象」，她表示：「我在工作上是求新求變的，但是我對於粉絲觀眾的感謝，還有對於進入娛樂圈的初衷，是從來沒有改變的。」Yahoo娛樂訊息 ・ 23 小時前
史上最年輕！易烊千璽24歲創紀錄 奪金雞獎首位00後影帝
中國新世代演員易烊千璽，憑藉電影《小小的我》中演繹腦麻少年，細膩而具感染力的演出、精湛絕倫的表演，榮獲中國金雞獎最佳男主角，同時也創紀錄，成為金雞獎最年輕影帝。易烊千璽打破2004年由劉燁創下的26歲最年輕影帝紀錄，成為金雞獎史上最年輕的「00後影帝」（00後泛指在2000年至2009年間出生的人）自由時報 ・ 1 天前
AAA頒獎典禮集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等華麗卡司 時間地點、彩排福利一次看
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA），今年邁入10週年，據韓媒報導，今年的AAA頒獎典禮，將首度前進台灣！12月6日在樂天桃園棒球場隆重登場！此外，隔天還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，目前參加藝人和表演卡司都尚未公開，不過本次頒獎典禮將由「IVE」人氣女神張員瑛與「2PM」出身、演技男神李俊昊共同主持，消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會！AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 4 個月前
名導演細田守教你一秒辨認手工動畫與3D動畫的差異：有這件事就是手繪！《Scarlet 永無止境的史嘉蕾》2025金馬影展台灣搶先看
細田守導演說：「只要是動畫人，都可以看得出來哪些動畫是手繪的？哪些是3D？還是動態捕捉？」那麼《柯南》電影裡面，柯南常常把球丟到空中、再讓鏡頭以 360 度拍攝他踢球的英姿屬於何者呢？細田守導演開示：「那是透過動畫技巧，而讓觀眾看到很有空間感的繪製方式。其實只要是看到『現實不可能拍出來的，反物理現象的超帥畫面呈現』，那通常就會是手繪動畫。」Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
不只畢書盡！2025跨年台北新年城「表演卡司第二彈」大咖輪上陣！
台北最High新年城2026跨年晚會第二波卡司今揭曉，台北市政府觀光傳播局繼先前公佈的Bii畢書盡、高爾宣OSN &王ADEN，第二波陣容再添重量級星光造咖 ・ 21 小時前
曾嗆走鐘獎：算個ＸＸ毛！ 錫蘭連續抱回兩大獎「超大張感言」一攤開全場笑了
YouTuber錫蘭在第七屆走鐘獎入圍三項大獎，在典禮接近尾聲時，連續抱走「最佳影響力獎」、「年度最佳影片獎」。由於錫蘭過去曾發文「走中講你算個機吧毛！」，這次走鐘獎他雖說沒有到場，但委託友人發表得獎感言，只是沒想到講稿一展開，讓全場都跟著笑出聲。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
走鐘獎／黃大謙「西裝裡掏mic」 突「上台饒舌」合作Gummy B被讚爆
走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）登場。鏡報 ・ 1 天前
TWICE下周來台開唱！子瑜「家鄉場」引爆期待
娛樂中心／李筱舲報導韓國大勢女團TWICE將於本月22日、23日在高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，這也是TWICE出道以來首次以完全體來台開唱。今年適逢出道滿十週年的TWICE，不僅將帶來歷年經典曲目與最新作品，也要讓台灣粉絲近距離感受團體十年累積的音樂魅力與舞台能量。民視 ・ 22 小時前
走鐘獎／誰不色？現場「突襲檢查手機」 蔡哥、梅伯IG一開「美女晃動」全場嗨了
走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）登場。鏡報 ・ 1 天前
走鐘獎》Dcard Video豪摘3座成最大贏家！完整得獎名單一次看
台灣專屬網路創作者的年度最大盛事，第7屆走鐘獎頒獎典禮今（15日）晚登場，現場超過上百位YouTuber、KOL等共襄盛舉。其中就屬「The DoDo man－嘟嘟人」、「Dcard Video」入圍8項大獎，表現優異令人期待。《中時新聞網》也特別整理完整的走鐘獎得獎名單，供讀者們參考。中時新聞網 ・ 1 天前