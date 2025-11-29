民歌50高峰會最終場 掀回憶殺

「民歌50高峰會最終加場」29日下午在台北小巨蛋舉行，演唱會總製作人施孝榮（右3）邀請歌手李翊君（左3）、鄭怡（左2）、于台煙（左）、金智娟（右2）、王中平（右）等多名實力派歌手同台獻唱。 （中央社）

本報綜合報導

「民歌50高峰會」最終加場29日在台北小巨蛋登場，歌手施孝榮表示，民歌走到現在已半世紀，而演唱會會留在大家回憶裡，「謝謝大家一起共創這美好的一切。」

昨天演出歌手包含施孝榮、殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華、特別嘉賓李翊君等人，共演出超過40首歌，包含「看我聽我」、「鄉間的小路」等。

施孝榮表示，民歌走到現在已半世紀，民歌高峰會演唱會在台北最後一次演出「今天過後，一切依舊，這就只能留在你我的回憶裡，謝謝大家一起共創這美好的一切。今天讓我們一起回到當年那青澀的自己。」

由於是最終加場，歌手群唱到「捉泥鰍」時從特區觀眾席後方出場，並跟觀眾熱情互動，接著演唱「春風」、「夕陽伴我歸」等歌曲。嘉賓李翊君則跟施孝榮合唱「請跟我來」，全體歌手最後合唱「何年何月再相逢」為演唱會畫下句點。