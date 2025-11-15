民歌50 李翊君領唱〈萍聚〉 趙詠華瘦8公斤

由施孝榮領軍的「2025民歌50高峰會 最終加場」15日首場在台中惠蓀堂登場。有別於年初的6場「民歌50高峰會」，歌單全面重新編排，整場演唱超過40首歌曲，更特別邀請李翊君登台，為民歌系列演唱會在正式落幕前，增添溫暖記憶。

李翊君身為〈萍聚〉原唱，帶動全場熱烈大合唱，成為當晚最令人動容的瞬間之一。為了演唱會，每位歌手無不卯足全力，施孝榮笑說，趙詠華為了這場演出瘦了8公斤，「我因為之前瘦太多擔心自己變成紙片人，所以我沒有繼續往下瘦。但是往高的方面，我就有做到，為了演唱會的製作，我的髮際線又提高了很多，我想要不了多久，就會成為中央跟地方攜手合作的典範。」

演唱會集結殷正洋、周治平、王中平等共14位重量級歌手，帶領觀眾重返青春記憶，〈看我聽我〉、〈歌聲滿行囊〉等經典歌曲輪番上陣，全場沉浸在民歌溫暖而純粹的旋律中。

在大合唱後，歌手們依序登台帶來個唱，金智娟以〈大公雞〉、〈虎姑婆〉，帶動全場哼唱；王中平以〈愛情釀的酒〉展現深情嗓音；李明德則以〈踏著夕陽歸去〉，讓整場氣氛推向高潮。

在唱到〈閃亮的日子〉時，總製作人施孝榮感性向粉絲致謝，「今天是民歌高峰會在台中最後一次的演出。今天過後，一切依舊，民歌高峰會就只能留在你我的回憶裡。謝謝大家一起共創這美好的一切。臨別依依，我們真是感嘆，何年何日再相逢？」揮別台中後，演唱會將移師北高演出。