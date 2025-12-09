民汐線經營權給新北？ 北市捷運局：民汐線須與汐東、基捷統一營運，有利雙北路網整合

（圖／台北捷運局）





針對媒體報導「不滿民汐線經營權給新北，議員轟這條捷運恐有3大弊病」，台北市捷運工程局澄清，民汐線與汐東線、基隆捷運屬同一路網，中央已明確核定由新北市作為主管機關，未來也必須由同一單位統一營運，才能確保系統相容與路網效率。捷運局強調，北市段已規劃增購列車並提供更短班距，並已啟動票證整合及收益分配討論，呼籲外界勿過度解讀。

根據「聯合報」報導，民進黨議員何孟樺質疑，未來若民汐線由新北經營，恐產生3弊病，包括新北捷運穩定度低於北捷35倍，民汐線恐成第二詐胡線；未來列車調度恐新北優先；還有民汐線3個轉乘站租金營收，北捷看得到吃不到。

北市捷運局指出，捷運民汐線與汐東線、基隆捷運構成同一路網，汐東捷運及基隆捷運計畫經中央核定，確定由新北市政府擔任地方主管機關與興建，二計畫陸續完工後將由新北捷運公司負責營運。

北市捷運局解釋，民汐線台北市段綜合規劃報告已於113年提送交通部審議，尚未核定，因審核過程中央亦要求民汐線需先協調營運機構，且因三路線構成同一路網，採用一致的LRRT系統、共用機廠、共享營運維修資源、由同一個行控中心指揮調度，因此民汐線未來無法單獨自行營運，應由同一單位負責營運，事權統一，方對雙北市民有利。依目前民汐線與汐東線、基隆捷運各線推動進度，汐東捷運將先行通車，接著基隆捷運加入，最後民汐線台北市段完工後再加入營運。

對於議員關切列車營運調度恐會影響北市民權益部分，北市捷運局強調，為確保台北市民權益，民汐線台北市段綜合規劃報告已規劃增加採購列車，並依營運需求在台北市段規劃設計提供短的班距，且可視實際營運運量需求彈性調度列車，未來通車前初履勘委員亦會就行駛班距進行驗證。

關於交會轉乘車站票證整合相關議題，雙北也已進行合作討論；至於收益分配部分，捷運局強調，路線營運若僅靠票箱收入難以支持，仍必須靠場站空間及車廂出租廣告、商場等業外收入，營運收支才能勉強達到平衡。故現行已通車各捷運線之業外收入皆歸於負責之營運單位以補貼營運成本之不足。

北市捷運局強調，捷運網絡的興建，是首都生活圈非常重要的大動脈，北市府現全力推動「捷運六線齊發2.0」，信義線東延段、環狀線南環段、北環段、東環段、萬大線第一期及民生汐止線，完工後將打通台北交通的任督二脈，北市府將秉持雙北共榮的目標服務大台北地區更多的民眾，讓捷運不只是交通建設，持續推動台北邁向「便捷、永續、宜居」的國際城市。

