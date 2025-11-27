民治市政中心市民廣場，打造八點五米高的耶誕樹，經試燈讓人眼睛一亮。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

「2025幸福台南．耶誕點燈」二十九日晚間六時二十分將在民治市政中心市民廣場登場，八點五米高的耶誕樹已設置於市民廣場，主題「綠．光．城 心」，結合植栽花藝佈置營造過節氣氛，耶誕樹經試燈，讓人眼睛一亮。

秘書處說，迎接溫馨的耶誕節，在民治市政中心的市民廣場已完成高度八點五米的耶誕樹裝置，以「綠．光．城 心」為主軸，融入科技、產業、永續治理等元素，「智慧紐帶」的光纜造型象徵南科與沙崙雙引擎驅動城市的新動能；「綠植鋪築」是回應榮獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」低碳、綠能、永續城市的願景；圓環、彩球與花卉佈置，呈現文化、產業、生活共構的城市韌性意向。

這項空間藝術裝置除激發對城市未來的共感外，更營造出充滿創意與節慶氣氛的公共空間，讓民眾感受耶誕節的溫暖與魅力。

秘書處說，這場活動由下午二時起暖身，有倉庫市集、親子DIY、小小波麗士陸續登場，晚上有豐富的舞台表演、摸彩及發送耶誕小禮物等活動，內容精彩豐富。

民治市政中心耶誕點燈活動，今年邀請到丁濘恩牧師與新營牧者聯禱會來祝禱；祝福台南在未來一年平安喜樂、風調雨順。

舞台區也邀請歌手謝聖凱、周子寒及創作鬼才鄭進一等藝人帶來精彩演出；另外還有台南在地團體：活水敬拜團、右武衛兒童合唱團、萬是幼兒園、Monday樂團、育德工家和忠政里歌唱比賽冠軍蔡幸妙共襄盛舉。

活動當天除有精彩的歌唱表演，市民廣場將營造飄雪氛圍，還有小朋友最愛的北極熊氣墊遊戲區；摸彩卷將於當天下午四時卅分在現場發放，數量有限，送完為止。