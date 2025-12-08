民治市政中心服務台人員林純薇一年減重卅公斤 大媽變回辣妹
記者陳佳伶／新營報導
一年前因健檢出現很多紅字，服務於民治市政中心服務台的林純薇，下定決心減重，透過飲食控制、飲食記錄，減重從「慢慢修好生活」開始，再搭配運動，一年時間由八十二公斤瘦到五十二公斤，足足減重卅公斤，不僅外表由大媽變回辣妹，健檢數據全合格，感覺由內到外的健康輕盈。
大學唸食品營養的林純薇說，現代人對減重常陷入「意志力與速成」迷思，她減重堅決不吃藥、不開刀、不打針，靠自己的飲食控制、飲食記錄、以「菜肉飯」進食順序，打破意志力迷思，以終身受用的健康心法來執行，證明真的成功了。
林純薇認為，減重的關鍵不是極端節食或高強度運動，而是「慢慢修好生活，把壞習慣改掉，把好習慣留下來」；減重起點是做好每日飲食記錄，透過記錄每口食物，會發現實際攝取量不少，同時也要充分喝水，讓每天如廁順順利利。
她分享自己三餐，早餐由以往的高糖、高脂麵包、三合一咖啡、改為自製水煮蛋、雞胸肉或鱸魚肉、蝦仁、地瓜或馬鈴薯、將大量蔬菜燙熟後拌橄欖油，每天早餐吃飽；午餐和同事一樣訂便當，米飯只有半飯，搭配充足蔬菜與蛋白質；晚餐吃少，幾乎不碰澱粉。
假日外食維持「菜多、肉適量、飯少」，週末偶爾吃宵夜或喝啤酒但很自律，零食精準秤量後食用，既滿足口腹之慾，又能控制熱量。
林純薇說，體重太重時，連走路、慢跑回來都發現膝蓋痛、足底筋膜炎也來了，她減重到一定程度後再加入運動，採「八分飲食、二分運動」策略，每週至少三至四天快走五公里或慢跑卅分鐘，將運動融入生活，瘦得有效率又健康。
一年來她每天記錄飲食、自製早餐且蔬菜吃足量、貫徹進食順序、每天量體重、分階段設定減重目標，達成目標以小獎勵鼓勵自己。
減重一年多後未復胖還持續掉秤，去抽血健檢，膽固醇等數據由紅變藍，健檢都合格沒問題才放心，減重「比的不是誰瘦最快，是要學會怎麼吃，把健康找回來。」
柳營奇美醫院營養科組長江秋蓉說，理想減重是每週瘦零點五至一公斤的速度，一年瘦卅公斤是在理想範圍內；早餐改吃原型食物很好，為了不繼續瘦下去，可以每餐吃半碗到八分滿的飯，蔬菜維持一定的量，豆魚蛋肉類約一掌心的量、改變進食順序很好，可飯前喝水，水果每天約兩個拳頭大小的量，提醒要記得補充牛奶每天一至二杯、堅果一湯匙等，補充好的油。
