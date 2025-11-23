民治市民廣場29日晚耶誕點燈

「2025幸福台南．耶誕點燈」活動，二十九日晚間將在民治市政中心市民廣場登場，新營出身的音樂鬼才鄭進一將返鄉演出。（秘書處提供）

記者陳佳伶∕新營報導

「２０２５幸福台南．耶誕點燈」活動，二十九日晚間六時二十分將在民治市政中心市民廣場登場，秘書處說，將邀請新營出身的音樂鬼才鄭進一返鄉演唱自己的創作歌曲，當天下午二時起現場有倉庫市集等為活動暖身，鼓勵親子一起來逛市集，晚上看表演。

這場耶誕點燈晚會邀請金鐘獎主持人陳凱倫控場外，還安排台南在地團體：右武衛合唱團、萬是幼兒園、育德工家及活泉教會的熱情演出；新光之星歌手謝聖凱、軍中情人周子寒、音樂鬼才鄭進一演唱多首膾炙人口的經典國台歌曲。

鄭進一先生是新營囝仔，他不僅是歌手、主持人、詞曲作家，還是著名的音樂製作人，更是台南新營的驕傲。

幸福台南．耶誕點燈活動，自市長黃偉哲就任以來，已連續七年在民治市民廣場舉辦，深受大新營地區民眾喜愛，當天下午二時起，現場有倉庫市集、有職人手作和各種美食、親子ＤＩＹ、小小波麗士及舞台表演等活動陸續登場，晚間摸彩活動的摸彩券將於當天下午四時卅分於在現場發放，摸彩品是六台腳踏車。