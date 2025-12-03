民法特留分制度修法方向曝光 擬廢兄弟姊妹份額、導入貢獻制

立法院司法及法制委員會邀請法務部部長鄭銘謙就「民法繼承編特留分制度之檢討」進行專題報告，並接受立委質詢(記者田裕華攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕隨著廢除民法特留分的呼聲升高，立法院司法法制委員會今上午進行專題報告，法務部長鄭銘謙提及，因應社會高齡少子化與家庭型態的快速變遷，特留分此項旨在兼顧遺囑自主與親屬基本保障的制度，確有全面檢討之必要，未來修法方向將聚焦於遺囑自主、家庭倫理與弱勢保障之間尋求平衡。

鄭銘謙表示，民間近期要求刪除此規定的連署迅速成案，顯示社會對於尊重財產自主處分權、避免手足間繼承爭議的訴求強烈。不過，法務部亦接獲實際陳情案例，例如弟弟因病失意識、由兄弟姊妹實際照顧，但其配偶卻置之不理的情況，凸顯出保留特留分在特殊情況下仍具有互相照顧與保障的社會政策功能。

鄭銘謙強調，除了兄弟姊妹特留分之外，修法討論的範圍還將涵蓋特留分的比例是否應降低，以及是否應增列特別貢獻制度，以反映繼承人對被繼承人或家業的貢獻。

國際案例與歷史回顧成修法參考

在未來修法過程中，法務部將同時參酌國際立法例。鄭銘謙說，鄰近國家如韓國，其憲法法院已於近年宣告兄弟姊妹特留分違憲；日本則為因應高齡化社會，調整了繼承法，增設生存配偶居住權與特別貢獻規定等，這些都將納入法務部的參考。

鄭銘謙指出，法務部面對新一波民意，已回顧2016年曾提出降低特留分比例的修法草案，該草案當時因各界對於代位繼承、特留分降低幅度，以及兄弟姊妹法定繼承人地位等議題意見分歧，尤其外界擔憂可能影響女性繼承保障，最終因屆期不連續而未完成審議。

鄭銘謙表示，法務部今年4月委託學者專家，就民法繼承編進行廣泛檢討，研究成果報告預計將於今年12月底出爐，內容涵蓋遺囑自由調整、遺產分割、特留分比例與適用範圍等。法務部規劃將在取得研究報告後，於2026年初召集學者專家召開研修會議，綜合衡酌各方利益後，正式啟動立法程序，提出新版修法草案。

