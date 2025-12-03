民法「廢除兄弟姊妹特留分」有譜？法務部長：明年初啟動修法

司法院副秘書長王梅英（左）、法務部長鄭銘謙（右）備詢。廖瑞祥攝



民法「兄弟姊妹特留分」制度引發討論，台灣遺囑協會近日發起連署呼籲廢除，獲得超過7700人附議，各界關切修法進度。對此，法務部長鄭銘謙今（3日）表示，針對各界呼籲修法「廢除兄弟姊妹特留分」，日前已委請學者研究，報告預計本月底出爐，後續將納入法務部修法參考，明年初啟動正式修法程序。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部部長、司法院副秘書長就「民法繼承編特留分制度之檢討」進行專題報告，並備質詢。

國民黨籍立法委員吳宗憲指出，「兄弟姊妹特留分」迄今衍生許多家庭問題，常常有些幾十年沒聯絡的兄弟姊妹，在繼承人死亡後跳出來要求特留分，甚至鬧上法院，「原本應該保障家屬，結果現在反而變成製造仇恨」。他認為這項規定不合時宜，已提出「刪除兄弟姊妹特留分」規定的民法修法版本。

廣告 廣告

對此，鄭銘謙回應：「事實上有很多不同意見，12月底委託研究就會出來了。」民進黨立委陳培瑜則關切，法務部委託研究報告的相關大綱跟方向，是否能公開說明？鄭銘謙表示：「我們明年會啟動修法的這些程序」，他並指出，從各國來看，包含日本、德國、瑞士雖然有特留分規定，但保障對象都未有兄弟姊妹，南韓則在去年經憲法法院宣告手足特留分制度違憲，已立即失效。

鄭銘謙說，事實上法務部曾在2016年提出修正草案，降低特留分比例以及「兄弟姊妹」的法定繼承人地位等，但因當時立委任期屆滿而未完成審議。他談到，此次特留分議題再掀關注，事實上法務部今年4月就委請學者進行研究，待研究報告12月底出爐，後續法務部將召集學者專家展開研修會議，再依討論結論提出新版修法草案，預計明年初啟動正式立法程序。

法務部法律事務司長劉英秀則說明，委託研究有兩大主要的原因，第一是因為日本的《民法》繼承制度因應高齡化社會，近年來有重大的變革，希望能更精準地深入地了解日本制度變革情況作為修法參考，第二是因為2016年曾提出修正草案，收到各界的問題、意見很多，並未完成立法，當時針對特留分制度的檢討，也納入委託研究的範圍。

更多太報報導

房產全給2兒！父遺囑「祖產不分給外姓」 出嫁女兒提告「討回特留分」

陌生小姨子搶遺產...愛的家園沒了！廢除「兄弟姊妹特留分」附議達標 法務部允研議

【長榮內戰5-2】6度存證信函被「拒收」 張國煒遞橄欖枝大放送「特留分」