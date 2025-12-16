《民法》父母懲戒權修法 民團籲強化親職教育配套

大聲喊著口號，希望政府對於父母在親子教養上有更多助力。由於過去《民法》第1085條關於父母懲戒權的修法去除了懲戒的用字，一度引發家長擔心，引發社會討論，多個家長及兒少團體與立委舉行記者會，呼籲政府同步強化親職教育等的資源配套。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，「過去行政院版本，其實很多家長一看就是覺得有點不太舒服的那種感覺，所以我們其實很在意說版本上面的一個微調。」

台灣家長教育聯盟理事長王醒之提到，「你如何能夠把合理的處罰措施，比方合理的處罰措施是能夠明確地被定義出來，我覺得這件事情是當務之急。」

立委也將提案修法，針對條文中「不得對子女為身心暴力行為」的字眼，希望改為採取正面、適切且符合兒童最佳利益之教養方式的正面表列字眼。

民進黨立委張雅琳說明，「其實我們就是把它寫得更明確，就是說讓這個家長在行使教養跟保護責權的時候更明確正向，且符合兒童不同發展階段的指導原則。」

法務部次長黃謀信回應，「立法委員他要採一個正面表列的方式來規範，那本部當然就是予以尊重，那未來在立法院的相關草案的進行中再進行廣泛的討論。」

與會團體鼓勵父母以符合兒童最佳利益的方式教養下一代，也強調教養不應該建立在恐懼之上，而是建立在支持之中，讓家長安心教養，孩子在尊重與理解中成長。