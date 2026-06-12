民法「特留分」受益 與李婦無血緣3兄妹成千萬富翁

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首次上稿 00:30更新時間 06:03

〔記者李立法／屏東報導〕民法繼承編有關「特留分」的規定，讓3名與李婦無血緣關係的鄭氏兄妹，也能分得李婦長女的遺產，個個成為千萬富翁，法務部有意修法取消兄弟姊妹特留分，未來應可避免類似鄭家手足爭產官司的發生。

民法規定，遺產繼承人，除配偶外，依序為直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、袓父母；血緣與繼承關係至為密切，李婦婚生子女為其遺產第一順位繼承人，其他3位鄭氏兄妹與李婦無血緣關係，無繼承權，但李婦長女未婚，其遺產由兄弟姊妹均分，包括3位同父異母的鄭氏兄妹也有繼承權。

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律師指出，若法院判定該批黃金所有權人為李婦長女，則對3位同父異母的鄭氏兄妹有利，可與其他2位同父異母的弟妹均分黃金，個別獲益差額達上千萬元，十分可觀。

針對「特留分」的爭議，法務部於日前預告「民法繼承編部分條文修正草案」，擬調整繼承制度架構，其中最受關注為刪除兄弟姊妹特留分，使特留分保障範圍回歸配偶、直系血親卑親屬、父母及祖父母等核心家屬。

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