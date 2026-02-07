民法18歲成年這些事可以自己做了！民法18歲影響一次了解

以前跟朋友出國，就算已經18歲了，想要投保旅遊平安險，礙於民法20歲才成年，仍得麻煩爸媽幫忙處理。隨著民法18歲成年在今（2023）年正式上路，不只洽定保險契約可以自己來，申辦手機門號、房屋租賃買賣等事也能自行辦理，除此之外，民法18歲成年影響還有哪些？一起來了解！

民法成年為什麼要從20歲下修到18歲？

台灣自1929年以來，民法成年規範就是得滿20歲。但比起94年前的立法時空背景，現在網路越來越發達，各式各樣的資訊更容易取得，青少年的身心發展和主觀意識進步不少，20歲才算成年的規定明顯已經不再適用。參考其他國家的做法，例如德國、英國、法國，都是18歲即成年；位處亞洲的日本，也在2022年4月將民法成年從20歲改為18歲。

再者，台灣刑法第18條規定年滿18歲者具有完全責任能力，民法上18、19歲卻還不算成年，不免讓人感覺標準矛盾、無所適從。立法院在參考各界觀點、經過多方評估後，決議2023年開始，民法成年年齡下修至18歲。

所以，2023年1月1日起，年滿18歲的國民，就屬於民法『完全行為能力人』了！透過以下表格，帶大家認識這些新進成年人們多了哪些權利可以行使? 又多了哪些義務與責任需要負擔呢？