民營停車場「全電子支付」議員也踩坑 台南市研議保留現金繳費

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許多民營停車場取消現金繳費，改採信用卡、電子票證或行動支付。（資料照）

隨著智慧停車與電子支付普及，越來越多民營停車場取消現金繳費，改採信用卡、電子票證或行動支付。不過此舉也引發部分民眾反彈，台南市國民黨議員許至椿就表示，自己曾因停車場不收現金而受困無法離場，認為主管機關應要求業者保留現金支付機制，保障消費者權益。

市議員許至椿日前在台南市議會質詢指出，雖然電子支付符合數位化趨勢，但仍有不少民眾習慣使用現金，尤其是長者、外地旅客或未申辦電子支付服務者，若停車場全面拒收現金，恐造成實際使用上的不便。

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他透露，自己就曾遇過停車場只接受電子支付，導致無法完成繳費離場，最後只能請其他車主代為付款，再以現金償還，才順利開車離開。他表示新台幣既然是法定貨幣，消費者卻無法在停車場使用現金支付，並不合理，停車場業者為降低設備及人力成本而取消現金交易，等同排除部分消費族群。他強調，主管機關在核發停車場登記證時，應將消費者權益納入考量，而非完全交由市場機制決定。

台南市長黃偉哲也認同相關問題值得重視，表示公車都能接受現金投幣，停車場完全不收現金確實不太合理，市府將研議相關改善措施。交通局長王銘德說明，目前委外經營的公有停車場皆保留現金繳費機制，同時提供多元電子支付服務。不過純民營停車場因現行法規未強制要求提供現金支付，因此市府現階段僅能協調業者清楚標示支付方式，保障民眾知情權。

王銘德表示，目前全台尚無縣市強制規定民營停車場必須收取現金，未來除了向中央反映外，也將評估是否把提供現金支付納入停車場設立或換發登記時的審查項目。

另一方面，隨著停車場支付全面電子化，也有民眾提醒應留意交易安全。近期有汽車達人分享曾遇到陌生人請求代刷停車費的經驗，引發網友討論。不少人建議，若遇到類似情況應提高警覺，避免個人支付資料與他人車輛資訊產生連結，以保障自身權益。

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