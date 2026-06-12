民營銀行看赴美融保機制：兼顧政策支持與風險控管 盼滾動式優化提升綜效
〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會推出「企業投資美國融資保證機制」吸引公民營銀行響應。台北富邦銀行與國泰世華銀行對此均抱持肯定態度，認為該機制不僅能有效支持台灣企業赴美投資、深化台美供應鏈合作，同時在完善的信用保證架構下，能兼顧銀行的風險控管，達成政策與市場的雙贏。
針對此項由政府與金融機構共同推動的融資保證機制，北富銀指出，台灣企業走向國際市場不能單打獨鬥，金融機構的共同支持與對接至關重要。該專案透過政府信用保證方式，支持金融機構提供最高上限2500億美元的企業授信額度，讓企業在自主投資規劃下能兼顧資金需求與銀行的風險管理，確實落實根留台灣、布局全球的政策實質意義。
國泰世華則表示，長期以來皆積極配合政府政策，參與中小信保及海外信保等機制，此次參與投資美國融保專案，主要是期望結合國家發展基金與金融機構的資源，運用自身的金融專業與跨境服務經驗，提升支持企業海外布局的量能，陪伴企業客戶順利開拓國際市場。
外界關注兩大民營銀行未來是否會將出資額度進一步上調至5000萬或7500萬美元，兩家銀行均展現出穩健審慎的金融態度。國泰世華銀行說明，目前規劃的出資金額為2500萬美元，現階段將先以既有規劃投入，並結合多元的跨境金融服務來協助客戶，後續是否調整，將視市場發展情形、客戶實際需求、風險控管及相關政策方向等多項因素進行審慎評估。台北富邦銀行也回應，對於參與出資額度的提升同樣採取審慎評估的態度，後續將依據機制的實際運作情況與相關法規規範進行綜合考量，若有進一步的增資決定，將依循內部程序審議辦理。
在美國市場的實體布局規劃上，兩家銀行目前皆以服務台商與企業客戶的跨境金融需求為首要核心。國泰世華銀行表示，美國是全球經貿與金融重鎮，將持續關注當地的市場變化與台商需求，現階段主要透過既有的海外網路與多元金融服務來提供支持，未來是否進一步設立分行或辦事處，則會依照整體發展策略、客戶需求、當地市場條件及相關監理規範進行審慎評估。
北富銀同樣指出，將持續關注美國市場的經貿商機，並考量客戶拓展海外市場所需的跨境金融服務與潛力市場的發展綜效，未來會配合整體的海外布局策略與業務發展需要，持續研究拓展國際布局的各項可行性方案。
對於該融資保證機制未來的優化方向，北富銀認為，目前國家融資保證中心已具備良好的運作基礎，未來可以根據實際的運作情況採取彈性的滾動式調整，在行政效率與作業彈性上持續進行優化，使相關政策能更貼近企業的真實需求，進一步放大金融業支持台灣產業進行國際布局的實質綜效。
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