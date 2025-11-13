民生南路商圈自救會遞陳情書 張麗善：盡力與斗六公所協調

雲林縣長張麗善接受民生南路商圈自救會陳情／翻攝照片





雲林縣長張麗善今(13)日在縣議會大廳接受民生南路商圈自救會陳情，自救會向縣長反應，希望終止斗六市公所在民生南路施做人行步道工程，避免影響交通安全與商家生計。誠信聯盟政團陳永修議員在總質詢也表達對此案的關心，張麗善表示，該路段人行步道設置由斗六市公所主責辦理，這次收到自救會陳情後，會加強與公所進行協調，共同討論符合各方需求的結果。

民生南路商圈自救會提到，民生南路商圈交通以機車及汽車為主，人行步道設立之後，將直接壓縮車道空間，提高車輛通行危險性；消費者停車更加困難，直接影響店家生計，進而造成商圈衰退。希望透過這次遞送陳情書給張縣長，表達支持增建停車設施空間，以及反對興建民生南路人行道的立場。

張麗善表示，人行步道設置是中央積極推動的政策，在道安會報中也多次提出人行道設置要因地制宜，考量地方基本交通條件。尤其最近縣府在學校周圍設置人行步道，是將圍牆向校園內退縮來建置，避免占用到原有路面。因此基於雲林在地交通特性，也必須綜合考量建置行人步道後，是否會危及交通安全與影響周邊商家住戶出入。

張麗善說，民生南路人行步道由斗六市公所向中央申請建置，相關工程也由斗六公所主責。這次收到自救會陳情後，會與斗六市公所再進行討論，在顧及人民權益與交通安全下，共同達到各方滿意的結果。



