民生地下道工程5年難收尾 附近商家生意腰斬：每天都怕倒店

捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，跨越民生路路幅達80公尺，考量行人安全，新北市在2020年動工興建民生地下道。然而工程進度屢卡關，不僅前期需先配合民生路既有管線、雨水箱涵等大量管遷，近兩年主體施工又因地質條件不佳、鑽探資料落差而反覆受阻，今年6月更出現滲水狀況，緊急灌漿回填。五年來久未完工，引發地方強烈不滿。

新北市捷運局副總工程司張壯習說，民生地下道之所以施工長達五年，最主要原因在前期管線遷移耗時。該區域地下管線複雜，包含民生管線與大型雨水箱涵，加上民生路交通量大、施工腹地狹小，前約三年都在進行管線遷移作業。進入出入口結構體施工後，又陸續遇到地質不佳、降挖時局部滲水等狀況，今年6月在降挖階段發現滲水現象，雖非地層下陷，但因鄰近建物距離近，捷運局緊急找來專家會勘，全面處理漏水補強，以免風險擴大。

他表示，原設計僅規畫樓梯與電梯，是為避免占用民生路車道，不過因應民眾反映「現代地下道沒有手扶梯不方便」，捷運局與交通局討論後調整設計，微幅拓寬人行道後，改為東西兩端均增設電扶梯。整體進度正持續趕工，朝明年底完工目標推進。

地方對長期施工的不滿持續高漲，新北市議員山田摩衣坦言，民生地下道從動工至今5年，「對附近居民和店家來說，幾乎是一場沒完沒了的折磨。」她指出，民生路沿線多為老舊公寓與小型店鋪，包含牙醫、中醫、水族館、機車用品行與豆花店等，過去依賴路過客流生存，長期被圍籬封住後，來客量直接腰斬，「很多老闆跟我說，等這條地下道等到每天都怕開店，也怕倒店。」

山田摩衣說，地方對工程安全也感到不安，曾有住戶清晨發現一樓大門關不起來，才驚覺地面疑似下沉，擔心房屋受影響。後續確認施工區域確實出現滲水、需要緊急灌漿處理，「大家覺得住在工地旁邊，彷彿每天在賭運氣，害怕下一次出問題是不是就在自己家門口。」

她也強調，工程延宕的原因，從最早的管線遷移、技術討論，到後來又因地質狀況不如預期而一再延後，地方始終無法得到明確交代，此外，山田也質疑地下道本身的必要性極低，因未與捷運站共構，使用率勢必有限，再加上治安與夜間安全疑慮，「市府一定要記取民生地下道的教訓，不能再讓工程變成居民和店家的集體夢魘。」

