民生小確幸！健保費明年確定不調漲

明（2026）年健保費確定不漲！衛福部全民健康保險會今（19）日審議明年健保一般保費費率，健保會執行秘書周淑婉表示，根據最新精算與財務推估，健保安全準備金明年可維持約2個月保險給付支出水位，仍高於法定最低標準，審議結果出爐，確認明年不調整費率，將維持現行5.17%。





根據現行《全民健康保險法》，若健保安全準備金低於1個月，費率就要調整。健保會今年9月24日通過2026年健保總額方案，最終在醫院、西醫基層、牙醫、中醫等四大部門的總額，均達到行政院核定的5.5%成長上限，全年總額來到9883.35億元，規模接近兆元，不過近期外界關注健保財務壓力，擔憂保費是否會上漲。



至於今年健保費為何仍可維持費率不變，周淑婉說明，過去算法較保守，最新精算則納入較為確定的經費來源，包括今年健保結餘，以及因最低工資調升、投保薪資調整而增加的43億元收入等，綜合計算後，即使不含未確定的政府預算挹注，明年度安全準備金仍能維持兩個月水位。



周淑婉說，由於財務上仍有餘裕，因此沒必要調整費率，健保會委員們沒有特別討論太多，結論很快就定案。



針對外界關注的補充保費改革議題，衛福部長石崇良日前拋出擬改革「補充保費」，約480萬的存股族、定存族以及房東首當其衝，引發輿論反彈，政策緊急喊卡。周淑婉說，衛福部已出面解釋過，一切改革方案都還在研議當中，健保會今天也沒有特別著墨這一塊。





