「民生早午餐」1顆荷包蛋要價140！遭洗1.7負評 業者親上火線回應了

【緯來新聞網】台北餐飲業者陳陸寬推出全新早午餐品牌「民生早午餐 by 貓下去」，並於1月6日展開試營運，但其主打餐點售價與加購價格引發網路討論，尤其是荷包蛋加購價為新台幣140元，讓不少網友驚呼「是把消費者當盤子嗎？」而Google評論一度被洗到只剩下1.7顆星。

民生早午餐售價引起討論。（圖／翻攝Google Maps）

「民生早午餐 by 貓下去」設於民生東路麥當勞創始店樓上，該址為原「双聖美式餐廳」舊址，並為陳陸寬於2025年5月承租。該品牌延續其「貓下去敦北俱樂部」餐酒館的經營風格，融合飯店早餐與美式日常飲食氛圍，提供全天候西式餐點。



試營運初期，主打餐點為「整天可以吃的經典早餐盤」，定價580元，包含培根、蛋類、沙拉、薯餅及特製沾醬。消費者可選擇荷包蛋、炒蛋、蛋捲或脆蛋餅，若需額外加購蛋品，需另付140元。



這一價格策略在網路上引發熱議，部分網友認為定價偏高，亦有聲音支持其品質與用餐體驗。對於外界反應，業者表示：「目前仍屬試營運階段，感謝大家的支持與建議，團隊將持續優化產品與服務。」

