民生早午餐by貓下去回應了！荷包蛋「1份140」一票人嚇傻

早午餐價位新天花板！一份要價580元！一份荷包蛋要價140元！一家6日開幕、位在台北市民生東路旁的「民生早午餐by貓下去」，一開幕就在網上引發討論，因為一份早午餐要價580元，加購荷包蛋則是140元，有人認為太貴，也有消費者能接受。

網友在Threads上發言表示，台灣的薪水配上這樣的物價，語氣充滿質疑與無奈，附上的兩張照片，一張是菜單，特別紅色框起來一份早午餐要價580元，另一張照片是菜色，該份「整天可以吃的早餐盤」定價580元，內容包含蛋餅、培根、薯餅、生菜、酪梨醬與番茄醬；單點荷包蛋、炒蛋、煎吐司等，每樣也要140元。

「貓下去」拓展美食新據點，插旗台北市民生社區，全新打造「民生早午餐by貓下去」在6日開幕，據悉，一份580元的早午餐訂位已滿到2月初。有網友直言，「對民生社區當地人的話，坦白說應該還好。」不過，另一派認為太貴，目前Google評分僅剩1.7顆星。

「貓下去」餐酒館創辦人陳陸寬，2009年從台北徐州路上的17坪小店起家，2015年搬遷至台北敦化北路，打造200坪的「貓下去敦北俱樂部」，主打新台北家常菜，2025年底打造全新品牌「民生早午餐 by 貓下去」6日開幕。對於網友的評價，《三立新聞網報導》，貓下去品牌部僅表示，還在試營運中，會持續努力做更好。

