民生用戶天然氣價格 不調整

台灣中油公司宣布，元月份將調降電業用戶、工業用戶天然氣價格，另民生用戶天然氣價格雖仍遠低於進口成本，但價格不調整並維持由台灣中油吸收。

台灣中油表示，雖時值冬季用氣高峰，惟歐亞地區天然氣庫存充足，國際LNG市場價格呈現下跌趨勢，致整體進口氣源成本降低。依據政府核定之天然氣價格公式計算，元月電業用戶調降一．一○％，工業用戶平均調降九．三○％；另因考量照顧民生並配合政府持續穩定國內物價政策，民生用戶天然氣價格維持不調整。