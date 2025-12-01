民生用水疑遭「柴油碎片」汙染 林沛祥：將提案基隆汐止水源連結翡翠水庫 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／基隆報導

基隆河八堵抽水站爆出油污污染事件，導致超過15萬戶的民生用水大受影響，基隆市長謝國樑昨日晚間召開跨局處緊急應變會議，共同檢視最新檢測數據，並追查汙染情形與校園防護措施。對此，國民黨立委林沛祥今（1）日稍早於臉書發文表示，將極力追查油汙來源、要求相關檢測報告資訊透明化，以保障市民用水安全不受影響。

林沛祥表示，今日上午他與謝國樑、立委廖先翔共同關心，並召集自來水公司總經理李丁赴國會辦公室，針對污染事件的完整後續處理進度，包括受災民眾補償方案與水質改善狀況進行報告。

林沛祥指出，此次災情不單單是基隆，也影響到部份新北地區民眾的用水安全。對此，李丁說明，第一、目前水質方面都已恢復正常，沒有污染；第二、將會釋出最大的善意來進行補償；第三、允諾自即日起至本月4日，基隆各社區如需水車支援，將全力協助。

李丁補充，目前已檢測出汙染的可能的物質為「柴油碎片」所導致的油汙染；為確保民眾用水安全，自來水公司也已經緊急採購最新型油墨檢測器，直接接觸水體採樣，避免現行儀器的檢測落差。

「喝下去的是民眾的健康，這不是一句『水質正常』就能結束的事！」林沛祥重申，他已要求自來水公司針對各區水質異味持續進行嚴格監測、公開資訊，並好好追查油汙來源。

林沛祥表示，民眾這幾日的不安與憤怒，他都理解，尤其是喝下去對人體的危害，自來水公司必須拿出具體、清楚、能讓民眾安心的交代；而基隆市政府工務處也將成立專案小組與自來水公司對接，專門針對水質檢測做出嚴格的把關，確保市民的用水安全。

林沛祥也提到，他與廖先翔將共同至經濟委員會提案長期解決方案，要求自來水公司將基隆和汐止的用水水源和翡翠水庫連結，確保基隆和汐止的民眾能夠飲用到最乾淨的水源。他強調，後續也會持續追蹤此案，做好質詢經濟部的準備，務必保障每一位市民的用水安全在未來不受到影響。

關於自來水公司自11月27日起提供基隆市自來水充斥油味及油污一案，經基隆市環保局稽查八堵抽水站及新山淨水場，水公司業已違反飲用水管理條例，情節重大，將處50萬元罰鍰。

照片來源：翻攝自林沛祥臉書

