富錦街上，一間歷時醞釀的店面悄然迎來落成。神秘的外觀讓人猜不出是什麼，而如今正式揭曉，這宛如藝廊般的場域，原來是台北知名起士蛋糕店「高仕」的二代店。

全新品牌「髙 GAO Taipei」的構想，源自創辦人高煥（Jim）對家族事業的深度思考與回望。「高仕」老店就位在民生社區，Jim 的父親在此深耕糕點產業數十年，走過台灣七〇、八〇年代，歷經不同時空，糕點承載的早已不只是味覺，而是當代生活與文化記憶的縮影。

廣告 廣告

不單單只是傳承，Jim 將甜點的定位拉升為一種文化入口，以嶄新品牌呈獻台灣獨有的美學，之間也注入了帶著實驗精神的當代表達。

空間攜手對混材的掌握不在話下的「本事設計」一同打造，自然而然就令人想像必定是個美麗之所。而當實際踏入這座氛圍通透、語彙簡潔卻在細節中精藏繁複之美的場景時，仍滿是驚艷。

大片落地玻璃窗將街旁綠意引入室內，室內以大面積光膜營造出摩登而內斂的光感，中島特別採用傳統泥作洗石工法，需以水霧反覆沖刷石面形塑自然凹凸質地，每處角落都能見到對於細節的雕琢。在剛硬的鐵件、導角與結構線條之間錯落藝術裝置，整體空間帶有一股充滿未來感的張力，同時也洋溢著低調而優雅的氣息。





賣的不只是起士蛋糕，而是一種生活方式

「髙 GAO Taipei」承襲了老字號品牌的基因，卻跳脫了一家甜點店的框架，轉向不斷吸收轉化的開放視野，從品牌視覺、包裝一路延伸到場域，都融入了台灣這塊土地上歷代疊加、醞釀出來的迷人混雜美學。舉凡日治時期的工藝精神、美援時期從西方傳入的商業設計思維，以及傳統生活的質地，皆是靈感來源。

對創辦人 Jim 來說，起士蛋糕不只是商品，而是通向文化與美學的探索的起點。





「髙」的多重意涵

從品牌 LOGO 標誌就能探得一二。將「高」字進行符號化的拆解與重組，成為一個關乎多重意象的載體：既是象徵傳承的姓氏「高」，亦是核心產品的「糕」的體現，不僅如此，還隱含著想傳達給消費者的「高禮數（台語厚禮數 kāu-lé-sòo）」這番期待。





象徵傳承的紅

進門右側，映入眼簾的是由 LANDHILLS 植物藝術家廖浩哲創作的空間裝置。「紅色香腳」與「紅繩」在民間信仰中象徵著連結與祝福，封存在凝膠般的異材質中，展現出傳統與當代在此相互觀照的意象。這些融入店內環境的藝術作品，未來將隨著不同企劃持續被覆寫，讓這座空間保持著不息的生命力。





簡單地喚起往日記憶

髙 GAO Taipei 甜點品項精選而不繁，具有強烈辨識度，往後將隨季節變化或合作企劃，延伸出更多風味可能。

開幕首波主打「酸酪起士蛋糕（Sour）」以及「醇厚起士蛋糕（Mellow）」。前者清爽帶點酸度，如台北春日輕雨，後者則溫潤濃厚，乳香在口中展開，吃起來就如記憶中那熟悉美好的滋味。

「季節花園／山野豐收」布列塔尼組合則以六種風味勾勒出四季的風味變化，在精緻中融入台灣風土，是值得細細品嚐的迷人小點。





兩款切片起士蛋糕、單片餅乾即日起皆可在店內搭配飲品享用，切片蛋糕亦可外帶。一月中旬起，將開放常溫餅乾與整模蛋糕預訂。





開幕之際，髙 GAO Taipei 以「Fork the Future——未來，由此生成」作為引言，寬敞空間中的多處留白即暗示著許多可能性。創辦人 Jim 表示，未來將有與不同領域的跨界合作，讓多元文化在這個特別的場域自由碰撞。

接下來會有什麼好玩的事發生呢？每一位到訪者在品嚐甜點的同時，也得帶著一份迎接未知的心情，感受這場正在進行中的美學實驗。





髙 GAO Taipei

時間｜週一至週日11:00-18:30

地址｜台北市松山區富錦街453號1樓

電話｜02-27491158

Instagram：www.instagram.com/gao.tp

Facebook：www.facebook.com/gao.taipei

（即日起至一月中旬試營運）

延伸閱讀：

路易威登首爾最新地標搶先逛！LV The Place Seoul四大重點全面揭秘：限定系列、甜點與米其林餐飲一次看

耶誕甜點打卡熱點！哈根達斯疊疊樂聖誕樹、遠東香格里拉《巧克力冒險工廠》夢幻登場

法式冬日風味上桌：PAUL Taiwan 帶你走進百年甜點的浪漫季節

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 民生社區全新美感座標！髙 GAO Taipei：老字號起士蛋糕二代的新藝術實踐

● 高雄預約困難餐廳「鮨毅」，以七成熟食翻轉 Omakase 的刻板印象：鴨肝牛肝菌炊飯、靜岡白鰻打造屬於南方的季節餐桌