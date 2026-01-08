民生社區早午餐加蛋140元惹議 餐廳：持續努力

台北市 / 綜合報導

早午餐價格要多少才合理呢？有網友近期到台北一家新開幕的餐廳消費，一份早午餐要價580元，如果想再加一份蛋，不管是荷包蛋或炒蛋，都要再加價140元，這還不包括服務費在內，有民眾覺得這價格讓人吃不消。也有人表示，餐廳開在民生社區的高樓層，地段佳又有大片景觀，能眺望敦化林蔭大道，和一般餐廳無法相比。對此、業者表示，目前還在試營運期間，謝謝大家的支持關注與指教，會繼續努力做得更好。

炒蛋薯餅生菜加上培根，搭配番茄醬，再附上鹽可頌麵包，吃早午餐開啟美好的一天，但這份餐點的價格，讓不少人看了皺緊眉頭，記者VS.非當事民眾說：「五百八再加服務費，蛤，所以是要六百多塊。」拿到帳單，一份早餐定價580元，如果加點飲料，再加上服務費，平均一個人用餐，要接近千元台幣，如果想再加點一份荷包蛋附餐，還得再多掏140元。

記者VS.非當事民眾說：「大概要多少錢合理，大概200塊吧，太盤了吧，大概兩百五，三百吧。」雖然業者解釋一份就有三顆荷包蛋，但這餐點價格還是在網路上，引起討論聲浪，有人說看到價格下巴掉下來，但也有網友逆風幫業者緩頰，賣的是氣氛是情緒價值，是一種放鬆的地方。

看看餐廳位置坐落在，台北市松山民生社區，是知名美式餐廳的舊址，附近辦公大樓林立，坐在窗邊陽光灑進坐位，眺望敦化林蔭大道，但面對網路上，排山倒海的檢討深浪，專家也提出店家可行的解方。

行銷傳播認證協會理事長王福闓說：「立即性地去推出比較平價的餐點，因為畢竟對多數消費者來說，現在的問題並不在於品牌的負面形象，而是在於餐點本身的價值，是否可以接受，那第二個，就是透過部分的促銷活動，甚至是有一些，其他的方案，讓消費者至少在當下的購買，他是可以願意上門的。」

店家也低調表示，目前還在試營運期間，謝謝大家的支持關注與指教，會繼續努力做得更好，究竟餐點價格是否划算，每個人心中也自有答案。

