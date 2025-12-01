民生社區都是30年老屋！在地人曝：土黏到出不去

內政部今日在三重先嗇宮正式啟動「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會，內政部長劉世芳親自出席說明政策內容。

根據統計，全國屋齡超過30年的住宅已突破516萬戶大關，其中新北市以83萬戶高居全國第一，三重區約10萬戶、蘆洲區約4萬戶，兩區合計超過14萬戶，成為全市老屋最密集區域。

中央政府投入50億元預算，規劃三年內補助600棟具示範帶動效果的案件。新北市議員陳啟能對此表示肯定，認為這是解決「人屋雙老」問題的重要起步。

然而，陳啟能也指出現行申請程序需要全體所有權人同意，加上流程繁複，對高齡社區住戶形成推動障礙。他建議中央研議採多數決機制，並設立一站式協助窗口，提供從評估、申請到工程的整合服務。

台北市民生社區的老屋問題同樣引發關注。有民眾在PTT發文表示，民生社區向來以文藝氣息濃厚、生活感十足聞名，是許多老台北人的宜居首選，但現在幾乎找不到屋齡30年以內的房子。

根據樂居網實價登錄資料，民生社區近一年成交價每坪達95.19萬元，顯示即使屋齡偏高，該區域仍維持高房價水準。

信義房屋民生店專案經理陳泓源分析，民生社區是全台第一個美式街廓示範社區，整體環境舒適、生活機能完善、學區優質，吸引許多特色餐飲業者進駐。在地居民形容該區「土黏到讓人住了出不去」，顯示居住滿意度極高。

網友對民生社區評價兩極。支持者認為「雖然房子看起來舊舊的，但住戶素質高且環境單純」、「民生比天母還宜居，居民水準比較高」。批評者則指出交通不便問題，「沒捷運又缺停車位大悲劇」、「都更推不起來沒救」。

面對全國性老屋危機，立委李坤城、新北市議員顏蔚慈、李倩萍等民意代表均到場參與說明會，展現地方對老屋改善議題的重視。陳啟能強調，期盼中央持續優化政策、擴大補助規模，讓計畫真正走入社區，而非僅停留在簡報與說明層面。

