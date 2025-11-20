民生社區難都更…北市擬三方向放寬 都委會還要再審

北市民生社區有知名的「綠色隧道」，但建物多老舊，地方希望未來有機會鬆綁都更條件。記者曾學仁／攝影

北市民生社區為全台第一座「美式街廓」規畫的示範社區，受限北市府1980年規定連棟建物應整體開發，都更不易，民眾陳情鬆綁，都發局調整三大方向，包含鬆綁連棟建築物的重建規模，1000平方公尺以上即可都更，北市都委會昨審議未通過，下次再審。

民生社區現住約5萬3千多人，綠色隧道更成特色，但屋齡多逾50年，部分居民想都更，卻因民生社區管制要點受限要連棟建築開發，且受附近松山機場航高限制，面臨容積率過低導致誘因不足等，都成都更阻礙。都發局考量都市計畫通盤檢討，徵求意見，在今年辦理公開展覽。

都發局修訂管制要點，調整三大方向，包含鬆綁連棟建築物重建規模，1000平方公尺以上即可都更，但剩餘基地面積仍需有500平方公尺以上，二是因應現況住商混合，放寬部分建物可有事務所進駐，三是放寬莊敬里受限機場航高的基地建蔽率從50％提高至75％。

都委會昨審議，有委員認為，民生社區未來若照現在都計規定去更新，100%沒辦法是以前的民生社區，風貌絕對會全部改變。

在地居民表示，絕對不反對都更，但反對連棟切割的都更，要是法令通過，等於是給建商一把刀來威脅住戶，若他們不接受條件就被切割，住戶變成站在不平等的地位。

都委會主席李四川表示，房子一年一年的老，地震又多，更要保持老舊房子的公共安全。都發局只能盡量將不同意見再做收斂，看如何在建物更新、保留原有風貌之間，取得雖不滿意但可接受的平衡點，下次提會再審。

議員詹為元說，建蔽率放寬，樓層面積會變大，但容積率還是卡住，建商都更意願還是不高。

都發局長簡瑟芳表示，民生社區目前沒有放寬調整容積率，仍維持200%，但未來捷運民汐線經過的地方，可以爭取TOD獎勵，容積率放寬2倍變400%。民生社區大多是5層樓房，都更後如何保持風貌，居民仍有很多不同意見，有居民不希望有太多高強度的開發，破壞氛圍。

