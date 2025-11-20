「民生社區」發展陷兩難…都更急迫又想保留美式街廓

民生社區是台灣首座美式街廓規畫示範社區，但受限北市府1980年民生東路新社區建築管制要點，連棟建物應整體開發。記者曾學仁／攝影

台北民生社區是台灣首座美式街廓規畫示範社區，但受限1980年北市府管制規定連棟建物應整體開發，民眾陳情鬆綁。都發局蒐集民意後，調整三大方向，今二度提北市都委會審議，因民眾、委員的意見多，主席李四川要都發局收斂意見，下次提會再審。

台北民生社區是台灣首座美式街廓規畫示範社區。記者曾學仁／攝影

都發局修訂「民生東路新社區特定專用區建築管制要點」，經公展、蒐集民眾意見、提都委會審議與召開專案會議討論後，調整成三大方向。

一是鬆綁連棟建築物的重建規模，1000平方公尺以上即可都更，但剩餘基地面積仍需有500平方公尺以上；二是因應現況住商混合，放寬部分建物可有事務所進駐；三是放寬莊敬里受限機場航高的基地建蔽率從50％提高至75％。

有委員認為，綠化、開放空間的比例是民生社區的最大價值，但未來若照現在都計規定去更新，100%沒辦法是以前的民生社區，風貌絕對會全部改變，大家要放棄還能夠是民生社區原貌的想法。其他委員直言，複雜的問題沒有簡單的答案，說穿是如何權衡私人利益和公共利益，但很難兼得，要思考哪些可適度開放、公立利益如何維持。

一名委員指出，民生社區的都更是必要走的路，改建問題很迫切，10幾年來都有跟市府建議鬆綁連棟規定，如同幾次會議有不同意見，主要問題是在都更溝通過程中，不想被建商或實施者綁住，造成不公平的對待。

在地居民表示，絕對不反對都更，但反對連棟切割的都更。要是法令通過，等於是給建商一把刀來威脅住戶，若他們不接受條件就被切割，住戶變成站在不平等的地位；住戶不希望小建商來蓋，若遇成本上漲等各種問題蓋不下去，或切割成建物，未來難保遇到地震不會牆壁龜裂、房子垮掉。

在地議員詹為元指出，民生社區之所以有特色來自於它的沒有彈性，卻也造成沒辦法開發。都發局129件陳情案有99案反對放寬連棟建物開發，雖然相關技師可把關解除連棟的結構安全，仍可能有損鄰案發生。

李四川表示，民生社區的建築確實是老舊，包含衛生設備、鋼筋裸露等問題，很多人希望能夠都更。連棟建物如果要都更，只要1、2戶不贊成，要都更就很困難，也有人提出可否往後都更不要連棟，但有好多人想保留連棟的人行道、退縮綠地等美式街廓風貌。

他說，市府也希望能夠都更能夠往前走，若按照現在的機制，要保持民生社區的風貌有困難。但房子一年一年的老，地震又多，更要保持老舊房子的公共安全，都發局只能盡量將不同意見再做收斂，看如何在建物更新、保留原有風貌之間，取得雖不滿意但可接受的平衡點，現在就是朝這個方向在走。

