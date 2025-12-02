民用機突然逼近川普海湖莊園! 美軍F-16戰機緊急起飛還「射彈」

美軍F-16戰機。( 示意圖 ) 圖 : 翻攝自環球網

[Newtalk新聞] 據美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）當地時間 1 日報導，北美防空司令部稱，美軍 11 月 29 日出動 F-16 戰機，攔截了一架在美國總統川普佛羅里達州住所海湖莊園附近臨時禁飛區飛行的民用飛機。

報導援引北美防空司令部消息稱，這架民用飛機當日 16 時 20 分左右進入該空域。美軍隨即派遣 F-16 戰機趕赴現場，最初通過發射照明彈引起民航飛行員注意，隨後護送該飛機離開臨時禁飛區。

報導說，北美防空司令部表示 : 「這些可能被公眾看到的照明彈，在高度重視安全的情況下被使用，燃燒迅速且徹底，對地面人員不構成任何危險。」

該部門還提醒通用航空飛行員，每次飛行前務必查看「飛行員通告」，這些通告會及時告知飛行員國家空域的任何變動情況，包括臨時飛行限制。

《CBS》報導，北美防空司令部透露，自川普今年 1 月就職以來，已對 40 多起違反西棕櫚灘地區臨時飛行限制的「可疑飛行蹤跡」作出反應。

