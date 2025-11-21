民眾一口氣「網購四支瘦瘦針」付完5萬才知竟遇詐騙

瘦瘦針近來引發許多爭議，對此內政部警政署呼籲，減肥資訊請洽合格（中）醫師、藥師，才有保障；減肥藥（食品）廣告，請洽衛福部食品藥物管理署諮詢合法性；不要吃來路不明的藥品、施用來路不明針劑，否則輕者無效，重者危及生命。

內政部警政署分享，有民眾在 LINE 上看到一則廣告，點進去是一名叫做「PAN」的網友，說自己有在幫忙團購「猛健樂瘦瘦針」，還強調是「正品」、「絕非盜版」、「保證瘦身」、「使用後安全疑慮可退費」等，讓該民眾相當心動，一口氣訂購了四支。

該民眾透露，對方態度也十分親切，還不斷推銷「這批數量不多，要的話要趕快匯款才能幫留貨」，於是該民眾當晚就透過網銀分數次把款項轉過去，前後總共約5萬元，起初對方說收款後三天內會寄出，沒想到一個禮拜過去了，該民眾卻什麼都沒收到，後續再傳訊詢問對方，對方卻只回一句「我再幫妳確認」，接著就消失了。等該民眾想再追問退款時，對方就乾脆不讀不回，後續LINE甚至直接變成不明，等於把帳號刪除，這才讓該民眾意識到自己受騙。

對此警政署也分享三點防詐小撇步，提醒民眾務必多加留意：

減肥資訊，請洽合格（中）醫師、藥師，才有保障。

減肥藥（食品）廣告，請洽衛福部食品藥物管理署諮詢合法性。

不要吃來路不明的藥品、施用來路不明針劑，否則輕者無效，重者危及生命！

撰稿：吳怡萱