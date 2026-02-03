民眾下跪求停建！名間焚化爐恐摧毀茶鄉 農業部長重話：優良農地一寸都不能少

針對名間鄉計畫興建焚化爐一事，農業部長陳季駿今明確表態，守護優良農地是農業部的堅定立場，未來若收到南投縣府變更申請，將以最嚴格標準審查。（本刊資料照）

南投縣政府規畫在名間鄉興建焚化爐，引發當地民眾抗議。名間是台灣重要的茶葉原鄉，茶園面積全國之冠，民眾憂心焚化爐將衝擊水源、農作物與整體生態。日前二階環評會議上，居民更激動下跪要求停止審查，引發社會關注。農業部長陳駿季今（3日）明確表態，強調「守護優良農地」是農業部的堅定立場，未來若收到南投縣府變更申請，將以最嚴格標準審查。

陳駿季指出，焚化爐預定地面積約7.5公頃，全部位於「特定農業區」範圍內，且依套圖顯示，所在地皆為產銷履歷茶園、果園、雜糧耕作與稻作區。也因此，在名間這樣的全國最大茶葉產區興建焚化爐，勢必面臨農地變更問題，而南投縣府若要推動，必須向農業部提出申請。

焚化爐非在名間不可？農地是否具「不可替代性」成關鍵

陳駿季表示，農業部審查農地變更的核心標準包括是否「合理」及是否具備「不可替代性」。換言之，如果選址能以其他非農地取代，或缺乏正當理由，農業部不會輕易放行。

廣告 廣告

他重申，只要申請書送達，農業部將展開最嚴謹的審查程序，「絕不讓優良農地輕易變更。」

地方反彈高漲 中央審查能撫平疑慮？

民間自救會質疑，選址靠近下游水源，焚化爐恐影響茶葉與農作安全，更批評南投縣府過於倉促、欠缺溝通。對此，陳駿季強調，農業部絕對會依照法規程序進行，不會讓變更農地變成地方政府「自行喊水會結凍」的行政漏洞。

依規定，只要變更面積超過1公頃、位處特定農業區，都需經農業部審查。陳駿季再次承諾：「我們會以最嚴格標準守護農地，這是農業部一貫立場。」

更多鏡週刊報導

定調在野推動「二次西進」 賴清德批藍不審預算只顧國共交流：對台灣是危險的

19年前夜襲慢跑女「外套蒙頭、解衣摸胸」 如今DNA比對揪出惡狼！仍須入獄

輝達台灣總部落腳北士科 蔡上機：「風水寶地」影響人類100年