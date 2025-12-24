民眾丟垃圾「一大袋香灰」未告知 粉塵爆開！清潔隊員瞬間被吞沒

民眾丟一大袋香灰未事先告知，結果香灰爆開，清潔隊員當場被粉塵吞沒。翻攝自臉書草屯人



南投縣草屯鎮公所清潔隊日前在例行傍晚時段收運垃圾時，有民眾未事先告知，將一大袋香灰直接交由隨車人員投入垃圾車斗，香灰在被捲入車斗瞬間爆開，大量粉塵四散，清潔隊員當場被香灰吞沒，急忙下車清理。畫面被PO到網路上後引發熱議。

草屯鎮公所指出，事件發生於昨（12/23）下午，清潔隊垃圾車行經敦和里執行清運作業時，一名民眾提著兩袋黑色大型垃圾袋交給隨車隊員，其中一袋裝有大量香灰。隊員將垃圾投入車斗後，香灰當場因袋內殘留空氣，被車斗壓縮後瞬間爆裂，粉塵大量噴出。

由於粉塵瞬間覆蓋全身，這名清潔隊員一度無法睜開雙眼，也出現呼吸不適狀況，神情相當痛苦，過了一會兒打開隨車柵欄迅速下車遠離，並拍落身上香灰，稍作清理後確認身體無大礙，隨後繼續執勤。

事件過程被監視器拍下，影片隨後流傳至地方臉書社團「草屯人」，畫面中香灰爆開、粉塵瀰漫，隊員滿身灰塵衝下車的場景，引發網友熱議。不少民眾對清潔隊員的工作風險相當心疼，「辛苦了，工作人員，希望他不會有吸入性危險或傷到眼睛，希望要倒垃圾的人要多體諒清潔員的辛苦，拜託」，也有網友批評「有夠扯」、「看了很生氣」，認為丟香灰的民眾缺乏公德心，應事前妥善處理並主動告知。

草屯鎮長簡賜勝表示，得知事件後已第一時間關心該名隊員身體狀況，確認無受傷情形後才稍感放心。他也再次提醒民眾，香灰屬於高風險垃圾，丟棄前務必完全熄滅並降溫，裝袋後須加水弄濕使其固化，並將垃圾袋內空氣排空、袋口束緊後，才能交由垃圾車清運，以避免類似危險情況再度發生。

