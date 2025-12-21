民眾中山商圈現場獻花悼念 UG老闆蹭流量被炎上

社會中心／綜合報導

1219無差別攻擊事件震驚社會，不少民眾自發到現場獻花悼念，不過知名手搖飲品牌UG老闆，提著自家飲料與花束前往致哀，卻因包裝帶有明顯Logo，被網友質疑行銷不當而被炎上，甚至揚言抵制。事後UG發出道歉聲明，卻鎖住留言，反而再度引發不滿。

就當大家為1219罹難者獻花哀悼時，一名穿滿滿UG-LOGO背心的男子，提著花束，和印有"大大LOGO"的品牌飲料袋，從從容容在現場擺拍。

廣告 廣告

民眾：「好像有點太超過，因為畢竟是哀悼。」

民眾：「有一點點沒有照顧到受害者的感受，我是覺得是這樣，如果要放的話，就是像其他人一樣，放花就可以了。」

民眾中山商圈現場獻花悼念 UG老闆「拿出這物」蹭流量被炎上

有網友揚言要抵制集團旗下所有品牌。(圖/民視新聞)

獻花的男子竟然就是UG品牌負責人"鄭凱隆"，讓網友們氣憤怒轟這種場合還要作秀，拿別人悲劇來打廣告，可以下地獄，更諷刺UG新產品是人血饅頭，這種行銷方式超噁心，甚至有網友揚言要抵制集團旗下所有品牌。

事後21號UG發聲明道歉，但點開一看，竟然還鎖住留言，讓網友更加炸鍋，業者火速在下午召開記者會，再度道歉，還一度哽咽。同樣在傷口上撒鹽的還有知名雞肉店老闆。

黃媽媽私房雞肉老闆，竟在高鐵模仿兇嫌張文蹲在地上放煙霧彈，更自以為幽默，寫下"高鐵沒有煙霧彈"，影片曝光後，網友也說留言，這時間點確定開這個玩笑很有趣，完全沒有同理心，餐廳粉專也遭到炎上，負責人緊急出來滅火。

餐廳負責人陳致遠：「對不起，因為我的管理不善，浪費了大眾資源，讓整個社會觀感不佳，你們的評論以及批評，我們一定會虛心接受，並且改善。」

民眾中山商圈現場獻花悼念 UG老闆「拿出這物」蹭流量被炎上

UG業者火速在下午召開記者會，再度道歉，還一度哽咽。(圖/民視新聞)

90度鞠躬，向受害家屬道歉，強調拍攝影片的男子，只是餐廳員工，對於員工的不當行為，即刻解除職務，畢竟自以為的幽默，是罹難者與家屬一輩子難以磨滅的傷痛。

原文出處：民眾中山商圈現場獻花悼念 UG老闆「拿出這物」蹭流量被炎上

更多民視新聞報導

「有人遭隨機砍傷」如何幫忙？沈伯洋教「實用3招」網讚爆

轉貼恐嚇「下一個站高雄車站」！電機系男大生遭拘提5萬元交保 辯稱：只是想提醒大家

486先生退休2年就復出！秒做這1事嘆：最殘酷體悟

