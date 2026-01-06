民眾信用卡債務總額破兆美元 跨黨派國會議員盯上銀行

去年年底，美國民眾的信用卡債務總額再度突破紀錄，達到1.23兆美元水準，每戶家庭平均負債金額高達9326美元。



面對生活開支日益吃緊的困境，越來越多美國人開始仰賴信用卡來支付食物和住房等基本需求。

然而，這類信貸的成本卻急劇攀升，進一步加劇了民眾的經濟壓力。

信用卡高利率引發跨黨派反彈



根據聯邦儲備局截至2025年8月的數據顯示，美國信用卡帳戶的平均利率已來到22.83%。部分信用分數較低的消費者，甚至需負擔接近30%的利率。

在2024年總統大選期間，川普曾公開宣佈，他將把信用卡利率上限設定在10%。這項承諾獲得許多負債沉重的勞工階層家庭熱烈支持，卻也引來部分銀行的批評。

多數州分透過所謂的高利貸法規，禁止對消費者收取過高的利率。但少數州分，尤其是德拉瓦州，則成為銀行註冊熱點，讓這些機構幾乎能任意對消費者收取高額利率，從中獲取豐厚利潤。

近年來，針對銀行收取過高利率的現象，出現了跨黨派的強烈反彈。

去年，密蘇里州共和黨聯邦參議員喬許．霍利（Josh Hawley）與佛蒙特州獨立派聯邦參議員伯尼．桑德斯（Bernie Sanders）聯手提出兩黨聯署法案，計劃將利率上限暫定為10%，並維持5年效期，定位為對美國勞工階層的即時紓困措施。

霍利的辦公室將現行利率形容為「剝削性」，並將此舉與川普的競選承諾連結起來。

在聯邦眾議院方面，紐約州民主黨眾議員亞歷山卓．奧卡西歐-寇特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）與佛羅里達州共和黨眾議員安娜．寶琳娜．魯納（Anna Paulina Luna），也共同推出類似法案，同樣設定10%的利率上限。

降低利率將讓銀行收緊信貸供給



魯納在提出法案時表示：「長期以來，信用卡公司以荒謔的高利率虐待勞工階層美國人，將他們困在幾乎無法翻身的債務泥沼中。」

魯納指出，銀行能以約4%的利率向聯邦儲備局借款，卻在過去10年內將信用卡利率幾乎翻倍，帶來龐大利益。

不過，代表主要銀行的銀行政策研究所則主張，此類利率上限將減少對經常維持餘額的消費者的信貸供給。該機構估計，高達3分之2的「餘額持有者」可能面臨信用額度縮減或取消，特別是信用紀錄不佳的借款人將受到不成比例的影響。

但批評人士認為，過高的利率讓最貧困的借款人陷入「債務陷阱」，導致他們的還款幾乎全數用於支付利息，鮮少能償還本金。

研究機構：信用卡公司確實收取過高費用



范登堡大學的范登堡政策加速器進行了一項全面研究，發現信用卡公司確實對消費者收取過高費用。

該研究指出，若將利率上限設為15%，每年可為消費者節省480億美元，且不會真正減少可取得的債務額度。而若上限降至10%，則可節省約1000億美元，但會略微減少對信用分數低於600分民眾的債務供給。

研究顯示，在這些情境下，銀行仍能維持巨額利潤，只是無法繼續享有以往的暴利。舉例來說，美國最大的信用卡發卡銀行資本一金融公司，去年第三季度淨收入達32億美元，按年率計算超過120億美元。



責任編輯：許詠翔



