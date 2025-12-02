民眾借款30萬需還43萬 控合法融資公司如高利貸
陳情人Kevin說道，「我在正職下班後，我跑外送、去餐廳洗碗，我打了4份工，花了2、3年才把債務清償。」
出面控訴自己過去掉入變相高利貸陷阱的過程，陳情人Kevin表示，之前因為家裡需要大筆金額作為手術開銷，向融資公司借款30萬，但實拿不到25萬，甚至得還款超過43萬元，利率高達36.3%，不僅超越民法規定的上限16%，也高於當鋪30%的規定。
陳情人Kevin表示，「他中間有代辦業者，通常所有的業務都會由代辦業者去承攬，我稱之為公關結構是很客氣了，可以用40%的利率去剝削人民，那不是市場，是國家監管的失敗。」
為了防止亂象，金管會從9月15日開始分階段，先將中租、裕融、和潤及日盛台駿等4家上市集團旗下的融資租賃公司，納入《金保法》的管理；第二階段則擴及到金融機構轉投資的13家公司；第三階段再把台北市租賃商業同業公會的其餘會員共15家納入適用範圍，目標在2026年9月將41家通通納管。
陳情人Kevin指出，「金管會雖然在今年9月已經有祭出相當規範，但還是有上千家，5、6千家的融資公司子公司，還持續地讓更多的家庭承受不合理的利率。」
雖然《金保法》當中的10大規範，包括對利率及費用揭露，應以年利率及總費用年百分率，並向消費者說明該負擔的費用，而且如果民眾遇到亂收費、超貸、廣告不實、暴力討債、或代簽空白本票等行為，都可向評議中心申訴，違規者最高處1千萬元罰鍰、限制業務或解職人員。
但民眾以及立委質疑，《金保法》無法從源頭控管，想要有效約束，必須是透過《融資租賃公司管理法》的專法。
金管會銀行局副局長王允中回應，「這個涉及到融資公司的問題，都是消費者的權益的問題，而不是對他這個公司本身的納管，因為他本身也不像銀行一樣會吸收存款，所以目前專法的問題，我們認為還是沒有必要。」
金管會也透露，由於沒有回溯適用，在《金保法》納管前，如果民眾遇到利率過高的爭議，恐怕還是得尋求民事訴訟的途徑。
