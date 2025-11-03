民眾入侵鐵軌遭撞亡 台鐵嘉義、南靖間一度中斷

員警在黑夜中來回穿梭，尋找可能的線索，台鐵嘉義南靖間西正線3日下午5時許，有民眾入侵鐵軌路線，遭到142次自強號撞上，救護人員獲報趕抵現場，民眾卡在車下，已經明顯死亡。

嘉義縣消防局水上分隊隊員洪郁智說明，「本（3）日晚間7時許獲報於水上鄉三鎮路附近發生車禍事故，本局立即派遣分隊前往，抵達後現場為火車與行人發生車禍，患者1名男性約50歲已明顯死亡，後續交由員警處理。」

這起事故也造成嘉義南靖雙線一度中斷不通，上、下行列車都有延誤的情形，當時正值下班的尖峰時刻，列車受阻，不少乘客被迫滯留車廂，行程也受到影響。

現場民眾說道，「可能從這邊走過去的，這邊就沒圍。」

台鐵在事故發生後，立即啟動公路接駁措施，協助乘客改搭客運，事故在晚間7時許左右排除，恢復雙向通行，後續警方也將調閱相關行車監視器影像，進一步釐清案情。