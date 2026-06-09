民眾冒雨騎行 (圖)

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雨天出門鞋子秒濕？專家授「1步驟」有效防進水
生活中心／尤乃妍報導近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台降下豪雨，部分地區甚至出現淹水情況，不少民眾抱怨一出門鞋子就濕透。對此，生活達人陳映如分享，只要在出門前多做「1個小動作」，就能降低鞋子進水、浸濕的機率，讓雨天外出也能保持雙腳乾爽。
澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。
台股一天就回血！專家曝「神秘力量」開外掛 這群人是功臣
台股8日終場加權指數大跌1568點，跌幅高達3.48%，創下史上第3大跌點。但今（9）日台股受美股反彈帶動強勢反攻，終場加權指數大漲超過1200點，幾乎收復前一天跌幅。對此，財經作家狄驤表示，台股之所以能快速反彈，關鍵在於槓桿資金的雙面效應。
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
200萬國人注意！他「1水果」當點心 突然心臟亂跳險喪命
台灣約有200萬人有慢性腎病，飲食需特別小心。醫師洪永祥表示，一名70歲男子患有慢性腎病第三期，血壓控制得宜，但狂吃釋迦後第四天，他突然全身無力、胸悶、心跳極不規律，檢查才發現，因大啖釋迦導致高血鉀。臨床上，高血鉀可能導致心律不整、心臟驟停，相當致命。他感嘆，水果是健康食物，但此為臨床最常見的腎友水果悲劇。
腎友注意！「這些水果」是農藥常客：恐害急性腎損傷
水果是健康食物，醫師洪永祥表示，民眾購買水果時要注意有無農藥殘留，尤其慢性腎病患者的腎臟排除毒素較慢，農藥毒素會累積在腎小管，會造成嚴重的氧化壓力，毒害腎小管上皮細胞，造成急性腎損傷。根據一項統計，殘留率最高的水果依序為草莓、葡萄、桃子。
住26樓掀馬桶驚見「1.5公尺大蛇」！人蛇對視嚇傻 專家揭原因
綜合陸媒報導，張男表示，由於工作關係經常在外奔波，過去也曾多次遇過蛇類，甚至見過長達5公尺的大蛇，因此當下並未過度驚慌，反而對蛇出現在高樓層住宅感到相當疑惑。事件曝光後引發網友熱議，不少人最關心的是，蛇究竟如何爬上26樓高的大樓，甚至出現在馬桶裡。專家指出，...
新竹便當店氣爆奪2命！消防員教「抹肥皂水揪漏氣」 謹記4步自保順序
新竹市東區高翠路一間今年才剛開幕的連鎖便當店，今（9日）凌晨疑似因瓦斯外洩引發嚴重的氣爆事故。強烈震波震碎周邊店家與民宅的門窗，導致多輛停放在路旁的汽機車嚴重毀損，其中隔壁麵包店的一對夫妻因遭倒塌的牆面重壓，搶救後仍宣告不治。消防粉專「消防神主牌」也特別發文，提醒民眾可透過肥皂水檢測瓦斯是否外洩，並注意瓦斯安全。
馬太鞍溪暴漲工地主任連人帶車遭沖走 幸運枕木頭獲救、腦出血住院
受滯留鋒面及西南氣流影響，花蓮地區降雨不斷，馬太鞍溪水暴漲，鄧姓工地主任遭洪流連人帶車沖走，今天（9日）清晨被警義消和部落族人合力救出送醫。醫院表示，鄧男腦部受撞擊，有輕微腦出血，住院觀察，生命徵象穩定；救援人員則說，他幸運頭部枕在一根木頭上，「真命大」。
BLACKPINK Lisa疑分手LV三公子！4大情變跡象曝光 網傳男方身邊出現新歡
BLACKPINK成員Lisa與LV三公子弗雷德里克（Frédéric Arnault）疑似分手的傳聞，近來甚囂塵上，美網尤其關心此事，大家近乎以「顯微鏡式」的觀察，分析兩人不再是男女朋友。
小五女童留紙條「離家出走」定位在中部！媽心碎發文：快回家
高雄市仁武區9日驚傳一起學童失蹤案件，一名就讀國小五年級的女童，清晨被父母發現留下一張寫著「離家出走」的紙條後便不知去向，校方隨後也證實女童今日並未到校上課。面對突如其來的狀況，家長心急如焚，隨即向仁武分局警方報案求助。
當公務員20年離職！他靠1招「年領千萬股利」：從此遊山玩水
財經中心／綜合報導許多上班族每個月拿到薪水後，會拿出一筆錢「存股」，長期下來可能累積可觀的被動收入，甚至改變整體人生規劃。經常分享投資知識的知名財經作家「不敗教主」陳重銘，近日分享當年告別20年的公務員生涯，如今靠著存股年領千萬股利的秘訣，「從此開始遊山玩水，享受人生」。
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
好困擾！遊日旅客亂丟行李箱在房內 業者一招解難題
札幌市內一間飯店經理受訪時表示，飯店光短短3個月內就累積了7個被棄置的行李箱，住宿的旅客就這樣放在房內不管離開，「我們根本沒有空間保管，而且處理的費用也相當昂貴。真的希望旅客們不要把它們留下就走。」隨著外國觀光客的增加，被棄置的行李箱數量也逐漸上升，即使是...
少年股神翻車！台股震盪引爆違約交割 佳必琪與群聯遭3券商通報
台股雖然在今（9）日迎來強勢大反彈，但由於上周四、上周五連續2個交易日的連續修正，加上本周一市場再度遭遇沉重賣壓而重挫，劇烈的股價波動已經引爆了市場資金鏈斷裂的連鎖反應。證券交易所與櫃買中心在今日盤後同步公告最新的重大違約交割案件，顯示有投資人因資金調度不及，在熱門電子股上出現集體違約的情況。
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
「黃仁勳效應」沒發威！他慘淪韭菜：不敢開帳戶
財經中心／李筱舲報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪問南韓，讓不少投資人期待黃仁勳的到來能帶起AI及半導體題材，大批散戶重押科技股及槓桿型ETF，掀起一波追漲熱潮。可惜「黃仁勳效應」並未預期，反而南韓股市連日重挫，其中一名散戶在短短2日內更是帳面虧損高達1億韓元（約新台幣215萬元），讓他不禁哀嘆「連帳戶都不敢打開看」。
劉亦菲14歲氣質出眾！向太讚「劉媽更漂亮」 曝未再嫁內幕
38歲大陸女星劉亦菲，憑藉空靈仙氣外貌與優雅氣質，出道多年始終穩坐一線女星地位，被粉絲封為「神仙姐姐」。近日，香港知名製作人向太（陳嵐）在社群平台分享與劉亦菲初次見面的回憶，不僅盛讚她是「富養女兒最好的典範」，更透露其母親多年來為了女兒選擇終身未再婚，全心全意投入陪伴與栽培，引發網友熱烈討論。
新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
水煮地瓜葉營養恐流失？醫授「1煮法」更健康！
生活中心／尤乃妍報導地瓜葉不僅是餐桌上常見的家常蔬菜，也是許多外食族快速補充營養的好選擇。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，地瓜葉富含多酚類、維生素A、維生素C、葉酸、鈣質及花青素等營養成分，具有降血糖、抗發炎、護肝，甚至具備抗癌潛力。不過他也提醒，地瓜葉的烹調方式不同，對其營養保留程度也有明顯影響。