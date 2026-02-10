民眾出國人次再創高！富邦J卡推日、韓、泰再加碼 首季最高享6%回饋

為迎接新朋友加入J卡行列，北富銀推出新戶禮與揪友辦卡活動。新戶核卡並完成指定消費與設定條件，即可獲得實用設計的 TRAVEL FOX 24 吋上掀式行李箱；參加揪友辦卡活動，每成功推薦一戶即可獲得最高 500 元數位禮券。 圖：北富銀／提供

[Newtalk新聞] 交通部觀光署最新旅客出入境統計，去（2025）年民眾出國人次多達 1,894 萬人，創下歷史新高，其中，日本穩居最愛旅遊地，韓國、泰國亦名列前五，顯示海外旅遊已成國人常態化的休閒。

為充分滿足卡友的海外消費需求，台北富邦銀行以「場景經濟」概念規劃新年度刷卡權益，於第一季推出多項旅遊刷卡回饋，希望帶給持卡人更愉快的出國體驗。

北富銀表示，從 200 萬張卡友輪廓來看，J卡使用者以 20～49 歲族群為主，占比約七成，其中又以 30～39 歲為核心族群。他們普遍具備穩定收入、重視支付便利性，旅途中使用行動支付的比例高於使用實體卡，是高度依賴智慧型工具的族群。實際消費場景方面，旅遊、餐飲、百貨、超市與賣場仍為主要刷卡通路，日本以藥妝、日用百貨與 3C 為主，韓國除美妝、醫美外，餐飲與咖啡消費比重明顯，泰國則以餐飲為大宗。

因應卡友消費特質，J卡今年同樣主打日、韓、泰旅遊最高 6% 回饋。3 月 31 日前在日本、韓國、泰國實體店家刷 J 卡消費，可享有海外基本權益，日、韓 3%、泰 1% 回饋，筆筆回饋均無上限，不需計算門檻即可輕鬆累積小確幸。此外，若於當地實體店家單筆消費滿新台幣 1,000 元並登錄活動，日、韓可再享 3%、泰國再享 5% 加碼，與基本權益合計最高可享 6% 回饋，無論住宿用餐還是購物娛樂，J卡都是卡友省錢省心的好幫手。

為迎接新朋友加入J卡行列，北富銀推出新戶禮與揪友辦卡活動。新戶核卡並完成指定消費與設定條件，即可獲得實用設計的 TRAVEL FOX 24 吋上掀式行李箱；參加揪友辦卡活動，每成功推薦一戶即可獲得最高 500 元數位禮券，推薦越多、回饋越多。

對喜愛自由行的旅客而言，當地交通費佔支出比例相當大。J卡第一季也繼續將日本三大交通卡納入回饋範圍，3 月 31 日前以 ApplePay 綁定J卡在 Suica、PASMO、ICOCA 日本三大交通卡儲值並登錄活動，且單筆儲值金額滿新台幣 2,000 元，即可在原本 3% 回饋外再享7%加碼，合計回饋最高達 10%。想搭乘新幹線快速銜接下一個景點，或在便利商店、車站商店街購物，都可以透過日本交通卡一張搞定，讓旅途更順利。

行前規劃是影響旅行體驗的重要關鍵。3 月 31 日前，持J卡於海外特店線上消費並登錄活動，最高可獲 5% 加碼，與卡片原有 1% 權益合計最高享 6% 回饋。無論是在 Agoda、Trip.com、Booking.com、Hotels.com 預訂住宿行程，或於酷航、樂桃航空等海外航空公司官網直接購買機票，都能在出發前就輕鬆累積回饋，替整趟旅行營造美好開端。

除提供豐富消費回饋，J卡也整合多元旅遊服務，使用J卡購買機票或旅遊團費單筆達 30,000 元台幣（含）以上，還可享指定台灣國際機場限定區域接機或送機一次免費與外圍停車優惠；持卡人憑當日登機證或機票，可免費使用日本與夏威夷指定貴賓室。若擔心旅行支出一次性負擔較大，北富銀也提供「海外消費單筆分期前三期免息」優惠，讓旅遊消費更具彈性。

此外，北富銀觀察到J卡伴手禮兌換率持續攀升，日本兌換率年增 5%，韓國更成長 86%，顯示卡友不只重視刷卡回饋，更期待能在旅途中獲得具儀式感的「使用體驗」。今年伴手禮全面升級，卡友一年內可於日、韓、泰三地熱門景點各兌換 4 次、全年最多 12 次，品項包括日本官方授權娃娃、韓國 Mediheal 面膜、泰國 NARAYA 零錢包等，都是深受旅客喜愛的實用旅行小物，為行程增添更多收集與交換的樂趣。

北富銀也提醒，旅平險是海外旅程中不可或缺的基本保障，能在突發醫療、意外事故或交通延誤等狀況發生時，提供必要支援與補償。舉例來說，若出發前透過北富銀 Fubon 行動銀行投保 800 萬旅平險，除了基本的意外身故及失能保障 800 萬外，還可擁有最高賠付 80 萬元的實支實付傷害醫療和海外突發疾病（含法定傳染病）保障，若不巧遇到班機延誤，還有最高 1.2 萬元的延誤保障，減輕行程受影響時的費用負擔。

3 月 31 日前，刷J卡在北富銀官網完成旅平險投保，就有機會抽 2 萬元旅遊金，登錄再享最高 2% 加碼回饋，為旅程多添一層安心防護。

備註：

※ 富邦Ｊ卡權益介紹：https://www.fubon.com/banking/personal/credit_card/all_card/omiyage/omiyage.htm

※ 富邦Ｊ卡網路投保最高 2%：https://cardpromote.taipeifubon.com.tw/promotion/Detail?sn=E000077&utm_source=news&utm_medium=cardad&utm_campaign=2026Q1lottery

※ 富邦網路投保活動網頁：

https://www.fubon.com/banking/event/DigitalService/onlineinsurance_campaign/index.html?utm_source=news&utm_medium=cardad&utm_campaign=2026Q1lottery

