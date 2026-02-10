民眾出國人次再創高！富邦J卡推日、韓、泰再加碼 首季最高享6%回饋
[Newtalk新聞] 交通部觀光署最新旅客出入境統計，去（2025）年民眾出國人次多達 1,894 萬人，創下歷史新高，其中，日本穩居最愛旅遊地，韓國、泰國亦名列前五，顯示海外旅遊已成國人常態化的休閒。
為充分滿足卡友的海外消費需求，台北富邦銀行以「場景經濟」概念規劃新年度刷卡權益，於第一季推出多項旅遊刷卡回饋，希望帶給持卡人更愉快的出國體驗。
北富銀表示，從 200 萬張卡友輪廓來看，J卡使用者以 20～49 歲族群為主，占比約七成，其中又以 30～39 歲為核心族群。他們普遍具備穩定收入、重視支付便利性，旅途中使用行動支付的比例高於使用實體卡，是高度依賴智慧型工具的族群。實際消費場景方面，旅遊、餐飲、百貨、超市與賣場仍為主要刷卡通路，日本以藥妝、日用百貨與 3C 為主，韓國除美妝、醫美外，餐飲與咖啡消費比重明顯，泰國則以餐飲為大宗。
因應卡友消費特質，J卡今年同樣主打日、韓、泰旅遊最高 6% 回饋。3 月 31 日前在日本、韓國、泰國實體店家刷 J 卡消費，可享有海外基本權益，日、韓 3%、泰 1% 回饋，筆筆回饋均無上限，不需計算門檻即可輕鬆累積小確幸。此外，若於當地實體店家單筆消費滿新台幣 1,000 元並登錄活動，日、韓可再享 3%、泰國再享 5% 加碼，與基本權益合計最高可享 6% 回饋，無論住宿用餐還是購物娛樂，J卡都是卡友省錢省心的好幫手。
為迎接新朋友加入J卡行列，北富銀推出新戶禮與揪友辦卡活動。新戶核卡並完成指定消費與設定條件，即可獲得實用設計的 TRAVEL FOX 24 吋上掀式行李箱；參加揪友辦卡活動，每成功推薦一戶即可獲得最高 500 元數位禮券，推薦越多、回饋越多。
對喜愛自由行的旅客而言，當地交通費佔支出比例相當大。J卡第一季也繼續將日本三大交通卡納入回饋範圍，3 月 31 日前以 ApplePay 綁定J卡在 Suica、PASMO、ICOCA 日本三大交通卡儲值並登錄活動，且單筆儲值金額滿新台幣 2,000 元，即可在原本 3% 回饋外再享7%加碼，合計回饋最高達 10%。想搭乘新幹線快速銜接下一個景點，或在便利商店、車站商店街購物，都可以透過日本交通卡一張搞定，讓旅途更順利。
行前規劃是影響旅行體驗的重要關鍵。3 月 31 日前，持J卡於海外特店線上消費並登錄活動，最高可獲 5% 加碼，與卡片原有 1% 權益合計最高享 6% 回饋。無論是在 Agoda、Trip.com、Booking.com、Hotels.com 預訂住宿行程，或於酷航、樂桃航空等海外航空公司官網直接購買機票，都能在出發前就輕鬆累積回饋，替整趟旅行營造美好開端。
除提供豐富消費回饋，J卡也整合多元旅遊服務，使用J卡購買機票或旅遊團費單筆達 30,000 元台幣（含）以上，還可享指定台灣國際機場限定區域接機或送機一次免費與外圍停車優惠；持卡人憑當日登機證或機票，可免費使用日本與夏威夷指定貴賓室。若擔心旅行支出一次性負擔較大，北富銀也提供「海外消費單筆分期前三期免息」優惠，讓旅遊消費更具彈性。
此外，北富銀觀察到J卡伴手禮兌換率持續攀升，日本兌換率年增 5%，韓國更成長 86%，顯示卡友不只重視刷卡回饋，更期待能在旅途中獲得具儀式感的「使用體驗」。今年伴手禮全面升級，卡友一年內可於日、韓、泰三地熱門景點各兌換 4 次、全年最多 12 次，品項包括日本官方授權娃娃、韓國 Mediheal 面膜、泰國 NARAYA 零錢包等，都是深受旅客喜愛的實用旅行小物，為行程增添更多收集與交換的樂趣。
北富銀也提醒，旅平險是海外旅程中不可或缺的基本保障，能在突發醫療、意外事故或交通延誤等狀況發生時，提供必要支援與補償。舉例來說，若出發前透過北富銀 Fubon 行動銀行投保 800 萬旅平險，除了基本的意外身故及失能保障 800 萬外，還可擁有最高賠付 80 萬元的實支實付傷害醫療和海外突發疾病（含法定傳染病）保障，若不巧遇到班機延誤，還有最高 1.2 萬元的延誤保障，減輕行程受影響時的費用負擔。
3 月 31 日前，刷J卡在北富銀官網完成旅平險投保，就有機會抽 2 萬元旅遊金，登錄再享最高 2% 加碼回饋，為旅程多添一層安心防護。
備註：
※ 富邦Ｊ卡權益介紹：https://www.fubon.com/banking/personal/credit_card/all_card/omiyage/omiyage.htm
※ 富邦Ｊ卡網路投保最高 2%：https://cardpromote.taipeifubon.com.tw/promotion/Detail?sn=E000077&utm_source=news&utm_medium=cardad&utm_campaign=2026Q1lottery
※ 富邦網路投保活動網頁：
https://www.fubon.com/banking/event/DigitalService/onlineinsurance_campaign/index.html?utm_source=news&utm_medium=cardad&utm_campaign=2026Q1lottery
更多Newtalk新聞報導
阿努廷率泰自豪黨成第一大黨 外交部：深化合作促進區域和平
日本中道改革連合選舉慘敗 共同黨首野田佳彥、齊藤鐵夫宣布辭職
其他人也在看
威力彩衝11.5億！「4生肖4星座」偏財旺 下注地點、時段曝
威力彩衝11.5億！「4生肖4星座」偏財旺 下注地點、時段曝
威力彩衝11.5億！3生肖財運大爆發 「3方位、3吉時」買彩券最旺
威力彩已經連續29槓，今（9）日頭獎上看11.5億元。知名易經財經專家、未來學研究發展中心執行長陶文點名3生肖財運最旺，並分享「納財吉時」及最佳的投注方位，不妨在年前試試手氣，也許下一個億萬富翁就是你！
迎接人生上上籤！專家點「3生肖」15天運勢大翻轉
迎接人生上上籤！專家點「3生肖」15天運勢大翻轉
威力彩頭獎連30槓「下期衝13.5億」！獨得恐創紀錄
生活中心／綜合報導威力彩連續29槓，9日頭獎直接上看11.5億元，讓不少人爭相「圓夢」，紛紛衝到彩券行，力拼財富自由的機會。而在晚間，最新第115000012期威力彩的致富密碼也出爐，沒想到本期頭獎依舊未開出，進入連續30槓，累積金額上看13.5億元。
「4生肖」有暴富命！別錯過當11.5億威力彩億萬富翁 往2方位買彩券最旺
威力彩第115000011期於5日開獎，頭獎連續29期摃龜，財神爺還沒現身，二獎則開出一注獨得，抱走高達1428萬元。今（9）日開獎的頭獎金額上看11.5億元，不少民眾搶買威力彩試試運氣。對此，民俗專家楊登嵙老師分享，有4個生肖有偏財運最容易中獎。
最低36折起！情人節禮物推薦懶人包：鑽石項鍊到黃金金條，8款質感鑽飾 挑進心坎裡
有些禮物不只當下驚喜，甚至能陪伴很久。珠寶與金飾之所以迷人，不只是因為閃耀，更重要的是，它能在每日生活裡一直存在與陪伴，不間斷地，感受到濃濃心意。
威力彩飆11.5億！快看「下注撇步」2時段買最幸運
生活中心／周希雯報導威力彩連續槓龜第29期，下期頭獎上看11.5億，即將在明（9日）開獎；隨著獎金越積越高，彩券行買氣大幅增加，不少民眾也摩拳擦掌，期待自己成為那名一夜致富的幸運兒。對此，知名命理師小孟老師分享「下注撇步」，點名4生肖4星座「命中有福報，再搭配老師所說就能中獎」
怨年貨價貴！ 三肉條66元 手掌魷魚絲100元
同樣人潮擠爆還有年貨大街，怨年貨變好貴! 有民眾說買 3條豬肉條，秤重66元，就連手掌大份量的魷魚絲，一包也要100元，讓他笑說這真的連塞牙縫都不夠。還有蛋捲店，3根賣200元，不過業者澄清，這和一般的蛋捲不同，是加厚款蛋捲。 #三肉條#手掌魷魚絲#蛋捲店
威力彩頭獎衝11.5億！財神爺「最愛號碼」曝光 冷門7碼今年未現
威力彩頭獎連29槓，今（9）晚頭獎上看11.5億元，不少彩券迷都在煩惱該怎麼選號。根據台彩官網統計，威力彩今年首期起累積至2月5日，開出最多次的球號為14號跟17號，第一區最冷門的號碼有7個，第二區則有2個。此外，若是從民國96年開始至今，威力彩第一區中獎號碼最熱門的是24號，一共開出330次，第二區則是02號，共開出264次。
連續29期槓龜！威力彩頭獎狂飆11.5億 最新獎號出爐
威力彩第115000012期的開獎號碼於2月9日晚間正式揭曉，頭獎連續29期未送出，頭獎上看11.5億元。今天的中獎號碼由小到大排列為13、14、16、33、34、37，第二區中獎號碼為02。
2026寒假優惠全台11家遊樂園一次看！兒童新樂園屬馬免費、小人國6歲以下免費入園、姓馬免費玩六福村｜【旅遊省錢術】
最期待的寒假和農曆春節連假來了！還沒想好去哪裡玩樂嗎？全台遊樂園紛紛推出各種寒假和春節優惠，像是兒童新樂園屬馬免費、小人國6歲以下免費入園、姓馬本人六福村免費玩，另外劍湖山憑活動截圖享門票買2送1等優惠，都能用免費或好康折扣輕鬆玩樂！
威力彩連29槓頭獎上看11.5億 4生肖財運超旺中獎秘訣曝光
威力彩頭獎連槓29期，上週第115000011期仍然沒有送出，今（9）日頭獎上看11.5億元，吸引不少民眾加碼想要拚一夕致富的機會。命理專家楊登嵙分享旺財方位及幸運色，其中「虎、馬、狗、豬」4生肖更是受到財神爺特別眷顧，有望一舉中大獎，成為最新的億萬富翁。
台灣人都愛飛日本是因為？在日本旅行時感受到「日本真好」的6種時刻
在眾多國家之中，對台灣人十分友善的國家之一便是日本。此外，地理位置相近與同是亞洲文化圈、來往日本的機票價位便宜等因素，可能也是許多台灣人喜愛到日本旅遊的原因。但即便是同樣文化圈內，究竟日本有什麼樣的魅力呢？本篇文章是筆者從自身角度出發，介紹到日本旅行時體驗到的各項優點。
威力彩連30槓龜！周四上看13.5億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台彩威力彩第115000012期今（9）日晚間開獎。本次派彩結果，頭獎再度槓龜，至今已經連續第30槓，下期威力彩將於周四（12日...
迪化街年貨被嫌貴 網友：年都還沒過荷包先消瘦
台北市 / 綜合報導 年節腳步逼近，趁著週末假期，民眾到迪化街採買年貨，就算是寒流來襲，人潮還是不減，買氣非常熱；但有網友上網抱怨，價格似乎有點高，3條肉條秤斤賣66元，巴掌大小魷魚絲100元，被說連塞牙縫都不夠，不過實際比價，南門市場的魷魚絲，每100克還貴了約2.1元，民眾要怎麼把錢花在刀口上，看來起碼得貨比三家。 放眼望去迪化街滿滿人潮，頂著體感溫度不到10度的低溫，上街掃年貨就算是寒流來襲，買氣依然相當熱絡，買肉條當零嘴秤重賣3條66元，一條平均22元，就有網友發牢騷年都還沒過，荷包先瘦一圈，再來看看小朋友愛吃的乳酪絲，一個巴掌大小要價200元。民眾VS.記者說：「大概只有手掌大小，您說這樣多少錢，這樣子是200塊，那您會不會覺得這個價格偏高，有一點，對，因為想說過年還是要吃一下，因為往年都會買。」民眾人不介意，畢竟過年過節，開心最重要，但如果不吃肉條，改吃魷魚絲呢，攤位標價，魷魚絲一斤680元，買一百元大約就只有手掌大小，網友笑說連塞牙縫都不夠。民眾VS.記者說：「我剛剛買的更貴耶，真的喔，對啊，所以應該還好吧，年節應景的時候。」迪化街南北貨大比拚，怎麼買比較划算，貨比三家一定不吃虧，把鏡頭轉到南門市場，同樣買魷魚絲一包150元，兩邊業者比一比，迪化街業者，每100克價格約113.3元，南門市場攤販的魷魚絲，每100克價格約115.4元，年貨百百種，如何把錢花在刀口上，民眾心中自有一把尺。 原始連結
財神爺還沒來！威力彩30槓週四頭獎飆13.5億 今彩539頭獎狂開5注
台彩今（9）晚開出威力彩第一區獎號13、14、16、33、34、37，第二區02。派彩結果出爐，頭獎貳獎槓龜，邁入30連槓，下一期將於2月12日（週四）開獎，頭獎獎金上看13.5億元。今彩539本期頭
過年家族聚餐首選中餐廳！全台16家人氣飯店餐券優惠整理：喜來登烤鴨五吃、福容飯店港式飲茶、故宮翠玉白菜套餐 折扣74折起
今年春節年假有9天，過年期間家族大團圓，該選哪間餐廳聚餐？人數眾多選中華料理絕對不會錯！本篇精選出各大飯店線上餐券優惠，從經典台菜、精緻粵菜到創意川味與港式飲茶，一次推薦給你。過年無論是家庭聚餐、朋友聚會或是年後的春酒宴請，都很適合。且現在透過線上購買餐券，不僅方便快速，不用過年人擠人，還能享有獨家優惠，若再搭配平台不定時推出活動，還能再省一筆，趕快來下訂吧！
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
林宅血案真相難公開？張景森轟「這單位」阻撓40多年：一點都不懷疑是蔣經國幹的
電影《世紀血案》因取材問題惹議，也連帶掀起民眾對於「林宅血案」的討論，不少人更公開呼籲執政黨應公開真相；前行政院政務委員張景森指出，這起案子之所以無法偵破，就是因為過去40多年來，國安局一直在湮滅證據、阻撓調查，更不諱言表示「一點都不懷疑是蔣經國做的」。更多風傳媒新聞：《世紀血案》爭議再+1！名導心碎揭「殺青慶祝是雙胞胎冥誕」：糟糕到不能再糟糕張景森透過臉書......