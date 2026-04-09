民眾參加進香活動 落實防蚊措施並留意飲食衛生

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參加進香祈福活動應該注意的事項（疾管署提供）

疾病管制署今天(9日)表示，時序即將入夏，隨氣溫升高，也將進入病媒蚊活躍的季節，適逢白沙屯拱天宮徒步進香行程即將開始，民眾有機會長時間於戶外參與人潮密集活動，呼籲民眾應留意自身健康狀況、注意飲食衛生、穿著淺色長袖衣褲防蚊，並適時補充水分，避免陽光直接曝曬。若出現發燒、咳嗽等不適症狀應儘早戴口罩就醫並休息。

疾管署再次提醒，落實巡倒清刷是預防登革熱等蟲媒傳染病最重要措施之一，應時常巡視並清除居家環境周遭的積水容器，戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)等有效成分的防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。另在外飲食也應留意飲食安全及用餐環境清潔，並時常以肥皂正確洗手，減少感染腸胃道傳染病機會。