民眾參與"救憲法法庭"公投太熱烈 自然人憑證鬧卡荒

社會中心／洪巧璇、郭文海 台北報導

自然人憑證竟然鬧卡荒！全台至少有25間戶政事務所的自然人憑證晶片卡，全都用罄，像台北市目前除了文山區之外，其餘戶所皆無卡可申請，不少民眾吃了閉門羹，就是因為近期民眾熱烈參與＂廢止憲訴法＂的電子連署公投提案，要連署就必須要有實體自然人憑證，讓許多人紛紛搶辦。

民視記者洪巧璇：「廢止憲訴法及選罷法修法的公投連署，近期掀起熱潮，像是我手上的這張自然人憑證，在全台各地的戶政事務所，出現鬧卡荒的狀況。」把台北市的戶政事務所跑透透，只想辦張自然人憑證，但門口張貼公告，已經全都沒了，卡片缺貨，民眾吃了閉門羹。戶政事務所人員vs.辦卡民眾：「（自然人憑證）只剩文山區，然後萬華大概只剩一點點，好謝謝。」這張紅色神奇小卡一夕之間缺貨，目前北市除了文山區的戶政事務所還有少量的卡片之外，其他都已經用罄，主要就是因為近期有大批民眾線上連署要廢止"憲訴法"修法。

廣告 廣告





民眾參與「救憲法法庭」公投太熱烈 全台自然人憑證鬧卡荒

民眾參與「救憲法法庭」公投太熱烈 全台自然人憑證鬧卡荒（圖／民視新聞）

松山區戶政事務所秘書張麗娟：「禮拜一大概中午就都用完了，大部分這兩個禮拜，大部分都是說要連署，有不少民眾有來問，要辦實體卡片的問題，但是目前我們就是沒有卡片了。」不滿藍白兩黨修憲訴法，提高釋憲審議門檻，導致憲法法庭癱瘓，志工團體號召電子連署公投提案，就必須先申辦實體自然人憑證。連署民眾：「8點去戶政事務所辦三重戶政事務所，希望透過公民的力量，讓法庭正常運作。」民進黨議員洪健益：「主要是大家想要針對這次連署公投，所以大家努力在接力當中，希望能達到一個門檻，我發出我的短影音以外，包含外縣市都打電話來，這樣的情況下非常的熱烈。」









民眾參與「救憲法法庭」公投太熱烈 全台自然人憑證鬧卡荒

民眾參與「救憲法法庭」公投太熱烈 全台自然人憑證鬧卡荒（圖／民視新聞）

台灣史上首次採電子連署的公投提案，意外讓自然人憑證也供不應求。四案連署門檻都要29萬3228人，目前「廢止憲法法庭法官人數門檻」已破6萬人最多，另外三案3.5萬到4萬人。內政部表示，將陸續補貨9萬張卡，以確保卡片供貨無虞。





原文出處：民眾參與「救憲法法庭」公投太熱烈 全台自然人憑證鬧卡荒

更多民視新聞報導

台北老屋交易熱度不減 高齡名宅動輒破億

台大實習律師知法犯法！酒駕改名求緩刑 二審「改判結果」出爐

噁男潛入醉女家「狂揉胸、滑到內褲裡」 下秒摸到經血 竟喊：好可惜

