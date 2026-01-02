民眾參訪更方便 東勢林業文化園區與宿泊所增加開放時間

民眾參訪更方便，東勢林業文化園區與宿泊所115年起，增加開放時間。（圖：林業及自然保育署臺中分署提供）

為提升民眾參訪便利性與整體服務品質，林業及自然保育署臺中分署「東勢林業文化園區」及「營林所臺中出張所宿泊所」，今年起調整開放時間，改為每週二至週日，提供民眾更彈性且完善的參觀與行程安排。

林業署臺中分署表示，東勢林業文化園區及營林所臺中出張所宿泊所，開放以來，吸引眾多民眾前往參訪，根據民眾回饋建議及滾動調整，東勢林業文化園區開放時間改為每週二至週日，上午6時至下午6時，暑假維持每日開放；營林所臺中出張所宿泊所開放時間改為每週二至週日上午10時至下午4時，兩處場域於農曆除夕及大年初一休園，導覽解說服務均採網路預約制，請民眾事先至台灣山林悠遊網預約。

林業保育署臺中分署指出，東勢林業文化園區修理工廠推出「原木創森．木育新生」聯展，展期至115年3月1日止，位於豐原區的營林所臺中出張所宿泊所持續《源起．宿泊》主題特展，邀請民眾深入體驗國產材運用與林業文化之美。此外，東勢林業文化園區目前進行入口景觀及停車場改善工程，施工期間正常開放，請民眾改由東坑路入口進出。最新開放資訊與活動訊息，歡迎至林業及自然保育署「台灣山林悠遊網」（https://recreation.forest.gov.tw/）或追蹤林業及自然保育署臺中分署臉書粉絲專頁查詢。（寇世菁報導）