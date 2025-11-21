民眾反映府前路樟樹遭害蟲啃食枯萎 魏嘉彥派農觀課啟動防治 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

有花蓮民眾反映近期府前路人行道上的樟樹遭白介殼蟲侵襲，已出現樹木枯萎現象，花蓮市公所今（21）日表示，市長魏嘉彥日前前往府前路與永興路交叉口會勘市區樟樹染害蟲情形，因人行道上的樟樹近期遭樟白介殼蟲侵襲，部分樹木出現枯萎及葉片發黃狀況。魏嘉彥表示，為避免蟲害持續蔓延、危及整排樹勢，他已請農觀課與專業團隊到場進行修剪與啟動防治作業。

魏嘉彥指出，樟白介殼蟲常躲藏於樟樹樹皮下，以吸食樹液為生，雖然體型微小，但繁殖力極強，形成族群後足以造成嚴重危害。受到大量介殼蟲侵襲的樟樹會出現葉片發黃、脫落、樹勢衰退等症狀，嚴重時甚至可能整株枯死，對城市景觀與生態環境造成影響。

「府前路一整排樟樹長年提供遮陰、改善市容，是花蓮市民十分珍惜的綠色資產。」魏嘉彥也說，然而近日卻發現部分樹木遭樟白介殼蟲寄生，公所立即啟動處置，今日與農觀課同仁及專業人員到場，先針對受害較嚴重的樹木進行修剪，期盼能阻止蟲害向外擴散。他也提醒，若發現樟樹葉片異常發黃，或樹皮出現白色小點，可能就是樟白介殼蟲危害的徵兆，應儘速通知公所，由專業人員協助處理。

蓮躍景觀負責人黃文聰指出，近期觀察府前路部分樟樹確實受到樟白介殼蟲危害，為避免蟲害惡化，因此與花蓮市公所合作執行重點式修剪作業。他說，除了優先處理受害枝條外，病蟲害治療包含「乾枯枝與矯正修剪」，透過移除枯枝、病枝以抑制病蟲擴散，同時改善樹形、提升樹木健康度。

花蓮市公所強調，將持續監測府前路及鄰近區域樹勢變化，視情況安排後續防治作業，守護市區珍貴的綠蔭環境。公所也呼籲市民朋友共同留意身邊樹木的健康狀況，發現疑似病蟲害時及時通報，一同維護花蓮的城市綠意。

照片來源：花蓮市公所

